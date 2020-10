Predseda parlamentu Boris Kollár mal vážnu dopravnú nehodu

Parlamentní kolegovia želajú B. Kollárovi skoré uzdravenie

24.10.2020 - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) je v nemocnici a je pri vedomí. Aktuálne ho podrobujú sérii vyšetrení, rozsah zranení zatiaľ známy nie je. Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová."Predseda NR SR Boris Kollár bol účastníkom dopravnej nehody. Spolu so šoférom, príslušníkom Úradu na ochranu ústavných činiteľov, boli prevezení do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. Predseda parlamentu je pri vedomí. Momentálne sa podrobuje lekárskemu vyšetreniu, rozsah zranení nie je zatiaľ známy," uviedla Jurcová s tým, že v tejto chvíli nebudú poskytovať bližšie informácie.O nehode informoval premiér Igor Matovič (OĽANO) na sobotňajšej tlačovej konferencii v Námestove. Priblížil, že pri nehode sa zranil Kollár s jeho ochrankárom a vodičom."Predseda parlamentu, ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, mal vážnu dopravnú nehodu v Bratislave. Bol zranený spolu so svojím ochrankárom a vodičom. Držíme týmto trom ľuďom palce, aby mali čo najmenšie dosahy na svoje zdravie," povedal Matovič s tým, že podľa jeho informácií nemali byť z ich strany porušené dopravné predpisy.Predsedovi Národnej rady (NR) SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) želajú jeho parlamentní kolegovia skoré uzdravenie. Podpredsedovia snemovne Juraj Šeliga (Za ľudí) a Milan Laurenčík (SaS), a tiež predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš veria, že všetci účastníci nehody budú v poriadku. Pripomenuli tiež dôležitosť bezpečnosti na cestách.

Na snímke hasiči zasahujú počas dopravnej nehody predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý havaroval za Slovnaftom na ulici Mramorova v Bratislave v sobotu 24. októbra 2020.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Prezidentka SR Z. Čaputová sa zaujímala o zdravotný stav B. Kollára

"Veríme, že rozsah zranení bude čo najmenší a prajeme jemu aj ostaným zraneným čo najskoršie uzdravenie a veľa síl," uviedol pre TASR Šipoš. Doplnil, že aj v týchto neľahkých časoch, keď Slovensko bojuje s ochorením COVID-19, je potrebné dávať si pozor na svoje zdravie i na cestách."Verím, že všetci účastníci tejto dopravnej nehody budú v poriadku a vyzdravejú sa. Podľa mojich informácií sú stabilizovaní. Pánovi predsedovi Kollárovi aj jeho ochranke prajem skoré uzdravenie," povedal Šeliga s tým, že aj táto situácia všetkým pripomína, že je potrebné dávať si na cestách pozor a byť opatrní."Držíme predsedovi NR SR palce a prajeme mu skoré uzdravenie. Veríme, že okrem neho bude v poriadku aj jeho ochrankár a vodič," reagoval Laurenčík.Skoré uzdravenie Kollárovi želá aj expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) "S veľkým znepokojením som prijal informáciu o autonehode predsedu parlamentu Borisa Kollára. Žijeme hektické časy, uponáhľané a nervózne ktoré sa prenášajú do nášho profesionálneho výkonu. Želám svojmu parlamentnému kolegovi a jeho spolupracovníkom skoré uzdravenie," uviedol.Prezidentka SR Zuzana Čaputová bola informovaná o sobotnej dopravnej nehode predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) a zaujímala sa o jeho zdravotný stav. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec."Prezidentka Zuzana Čaputová bola informovaná o dnešnej vážnej dopravnej nehode predsedu NR SR Borisa Kollára a zaujímala sa o jeho zdravotný stav. Jemu, ako aj jeho vodičovi a členovi jeho ochranky prezidentka želá skoré uzdravenie," uviedol Strižinec.