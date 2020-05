Predseda parlamentu Kollár sa ospravedlnil gréckokatolíckej cirkvi za neprávosti z minulosti

Kollárovo ospravedlnenie občanom

Odhalená pamätná tabuľa

25.5.2020 - Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) sa oficiálne ospravedlnil gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku za jej protizákonné a nedemokratické postavenie mimo zákon pred 70. rokmi po tzv. Prešovskom sobore.Urobil tak dnes pred vchodom do leopoldovskej väznice, kde bol po vykonštruovanom procese väznený a kde aj pred 60. rokmi zomrel prešovský biskup, blahoslavený Pavol Peter Gojdič.Gréckokatolícka cirkev bola podľa Kollára už rehabilitovaná a v minulosti jej bola vrátená aj časť majetku, štátna moc sa jej však za krivdy nikdy oficiálne neospravedlnila.V histórii nie sú podľa neho len pekné momenty, ale treba sa vysporiadať aj s tými temnými. Ospravedlnenie malo podľa prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babiaka odznieť už dávno.Predsedovi Národnej rady SR za jeho ústretový krok poďakoval a dodal, že knihu histórie v tejto záležitosti už možno zatvoriť. Boris Kollár sa tiež ospravedlnil všetkým slovenským občanom, ktorým štátna moc odňala práva, ukradla majetok, zbavila ich dôstojnosti a vzala im to najcennejšie, život.Prešovský sobor (zhromaždenie) bola akcia zorganizovaná komunistami, počas ktorej bola rozpustená gréckokatolícka cirkev v Československu. Veriaci sa mali automaticky stať príslušníkmi pravoslávnej cirkvi. Odohral sa 28. apríla 1950 v Prešove a bol súčasťou boja proti katolíckej cirkvi, ktorej bola gréckokatolícka súčasťou. Mnohí kňazi a biskupi tejto cirkvi skončili vo väzení.Pri vstupnej bráne do leopoldovskej väznice v pondelok predseda parlamentu Boris Kollár, prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak a podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel spoločne odhalili pamätnú tabuľu venovanú prešovskému biskupovi, blahoslavenému Petrovi Pavlovi Gojdičovi.Tabuľa pripomína 70. výročie tzv. Prešovského soboru, aj 60. výročie smrti biskupa Gojdiča, ktorý po vykonštruovanom procese zomrel v prísne stráženom väzení. Mučenícku smrť biskupa Gojdiča už pripomína jedna tabuľa vo vnútri väzenia, k nej sa však verejnosť nedostane.