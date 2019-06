Predseda PZ OBSE ocenil predsedníctvo SR a poukázal na ekologické témy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júna (TASR) - Predseda Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (PZ OBSE) Giorgi Cereteli v pondelok pochválil Slovensko za priority, ktoré si ako predsednícka krajina OBSE zvolilo. Poukázal však tiež na nové výzvy, ktoré pre organizáciu vyplývajú zo zmeny klímy. Pre TASR to uviedol v pondelok počas jarného Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO v Bratislave.vyhlásil Cereteli.Gruzínsky politik zároveň ocenil nielen to, že Slovensko sa v rámci svojej prvej priority zameralo na prebiehajúce konflikty, ale najmä dôraz, ktorý sa v tejto otázke rozhodlo venovaťNajviac ohrozené a poznačené konfliktmi sú totiž podľa jeho názoru práveZa správne považuje aj rozhodnutie Bratislavy venovať sa počas predsedníctva posilneniu multilateralizmu – teda efektívnej spolupráce OBSE s inými medzinárodnými organizáciami.podotkol Cereteli.V čom je však slovenské predsedníctvo podľa predsedu PZ OBSE, je miera, do akej podporuje spoluprácu a komunikáciu parlamentného zhromaždenia s vládami členských krajín.Cereteli ďalej pripustil, že okrem priorít predsedníckej krajiny sú aj priority OBSE ako také, pričom do popredia sa stále viac dostávajú otázky zmeny klímy a globálneho otepľovania.povedal, pričom dodal, že pozorovateľskými cestami sa možnosti PZ OBSE v danej sfére zďaleka nekončia.uviedol Cereteli na záver.Slovensko je v roku 2019 predsedníckou krajinou OBSE.