Predseda SaS Gröhling apeluje na Ficovu vládu, aby vyplatila financie mestám a obciam (video)

Situácia je kritická

Ledecký vyzýva vládu k uhradeniu financií

25.6.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) apeluje na vládu Roberta Fica Smer-SD ) pre sťažnosti Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na vládny kabinet.Ako objasnil predseda liberálov Branislav Gröhling na utorkovej tlačovej besede, združenie sa na predstaviteľov vlády verejne sťažuje už po druhýkrát. ZMOS opäť upozornilo na zhoršujúcu sa finančnú situáciu samospráv a apeluje na Ficovu vládu, aby s nimi začala komunikovať.„Prepad podielovej dane príjmov fyzických osôb v týchto mesiacoch sprevádza neuhrádzanie nákladov samosprávam na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného konania. Momentálnym problémom nie je výška úhrady výdavkov na prenesený výkon, ale to, že tieto peniaze samosprávam neprišli. Starostovia čoraz častejšie musia siahať do vlastných osobných účtov, aby zabezpečili chod svojich obcí. Situácia je kritická, keďže mnohé menšie obce už nedokážu z podielových daní pokryť ani základné mandátorné výdavky, ako sú odvody za zamestnancov,“ informoval predseda ZMOS Jozef Božik Pokračoval s tým, že viaceré obce sa už „vyžmýkali“ z rezervných fondov a sú nútené brať si pôžičky či zakladať debetné účty, aby mohli pokryť základné povinnosti, vrátane vyplatenia odvodov, či realizovať niekoľko mesiacov pripravované letné podujatia. Poslanec Vladimír Ledecký (SaS) vyzval vládu, aby samosprávam chýbajúce financie okamžite poslala.„Tak, ako oni (vládni predstavitelia, pozn. SITA) deklarujú, že komunikujú, spolupracujú, majú dialóg, či už s odbormi, alebo so samosprávami, skutočnosť je taká, že všetko prijímajú v skrátenom legislatívnom konaní a vyhýbajú sa dialógu. Únia miest Slovenska či ZMOS sa už pri niekoľkých zmenách zákonov vyjadrili, že sú zásadne proti, nikto s nimi na túto tému nediskutoval,“ priblížil Ledecký.