Predseda SAV verí, že tento rok sa pozitívne zmení čerpanie eurofondov

Na snímke Pavol Šajgalík. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 1. januára (TASR) – Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík verí, že rok 2020 prinesie pozitívne zmeny v eurofondovom čerpaní. V rozhovore pre TASR uviedol, že v prvom programovacom období čerpania eurofondov bola SAV na tom neporovnateľne lepšie, ako je v tom aktuálnom.priblížil Šajgalík. Poznamenal, že je to smutné a predstaviteľom akadémie to komplikuje život.poznamenal Šajgalík.V tejto súvislosti Šajgalík skonštatoval, že na SAV klesol aj počet doktorandov, čo považuje za stratu. Poznamenal tiež, že chýbajúce financie z eurofondov pribrzdili SAV v rozvoji.povedal.Šajgalík verí, že rok 2020 prinesie zmeny.poznamenal predseda SAV.Prvým podľa jeho slov je, že podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši oznámil, že sa podarilo ušetriť 100 miliónov eur, ktoré by skončili ako dekomitment a odišli by naspäť do Bruselu.povedal Šajgalík, ktorý to považuje za dobrú správu v prípade, že sa naplnia tieto predpoklady.