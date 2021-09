Predseda súdnej rady Mazák vyhlásil voľbu člena súdnej rady v stredoslovenskom volebnom obvode

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vo štvrtok vyhlásil voľbu jedného člena rady sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode. Voľby by sa mali konať 29. novembra od 09:00 do 17:00. Oprávnení navrhovatelia môže posielať návrhy kandidátov do 25. októbra do 15:00. Informovala o tom Súdna rada SR na svojej internetovej stránke.Členka súdnej rady Lenka Praženková sa vzdala funkcie 14. septembra. Predsedníčka senátu Najvyššieho súdu SR doručila predsedovi súdnej rady Jánovi Mazákovi vzdanie sa funkcie z osobných a zdravotných dôvodov, ktoré jej bránia v plnohodnotnom výkone práce.