Predseda ústavného súdu Fiačan sa vyjadrí k novele Trestného zákona (naživo)

Naživo: Vyjadrenie Ivana Fiačana



video doplníme po začatí tlačovej konferencie



6.3.2024 (SITA.sk) - Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan sa v stredu po 11.00 vyjadrí k uzneseniu pléna ústavného súdu, ktoré sa týka novely Trestného zákona . Urobí tak deň po tom, čo premiér Robert Fico Smer-SD ) na svojej tlačovej besede uviedol, že by Fiačan mal odstúpiť zo svojej funkcie.Dôvodom je podľa Fica skutočnosť, že médiá, ktoré sú podľa neho nepriateľské voči vláde, mali rozhodnutie súdu o novele Trestného zákona k dispozícii skôr ako strany v konaní. Podľa premiéra by mal Fiačan v tejto súvislosti vyvodiť zodpovednosť.„Keby som mal tú právomoc, odvolám ho," povedal Fico s tým, že ako sudca ÚS SR by Fiačan mohol zostať, nie však na jeho čele, keďže si nevie ustrážiť, čo sa deje na jeho pracovisku. Ako doplnil, touto vecou by sa mal zaoberať aj novozvolený prezident, keďže Zuzana Čaputová neodvolá Fiačana.