Predseda vlády SR P. Pellegrini mieri do Srbska na krajanské slávnosti

Bratislava 9. augusta (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) odletel do Srbska, v Báčskom Petrovci sa v piatok večer zúčastní na otvorení Slovenských národných slávností (9. - 11. 8.). Podujatie, ktoré je považované za sviatok všetkých Slovákov v srbskej Vojvodine, oslavuje 100. výročie svojho vzniku.Premiér sa stretne so zástupcami krajanskej komunity i predstaviteľmi Báčskeho Petrovca – duchovno-kultúrneho centra Slovákov v Srbsku. Prihovorí sa tiež k návštevníkom kultúrneho programu „100 rokov s národom, v národe, pre národ", ktorý trojdňovú sériu podujatí oficiálne otvára.Kultúrne, spoločenské, ale i športové akcie od piatka do nedele (11. 8.) budú dokumentovať históriu, tradície i súčasné reálie Slovákov z Vojvodiny. Súčasťou programu bude aj stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov a promócia bakalárov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej sv. Alžbety v Bratislave, detašovaného pracoviska Martina Luthera v Báčskom Petrovci. Múzeum vojvodinských Slovákov sprístupní počas Slovenských národných slávností 2019 najstarší dom v Báčskom Petrovci.Prvé národné slávnosti Slovákov sa uskutočnili 28. augusta 1919. Po zrušení Matice slovenskej v Juhoslávii sa pokračovalo v ich organizácii do roku 1953. Slovenské národné slávnosti boli znovu obnovené spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej v Srbsku v roku 1990. V roku 2009 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vyhlásila Slovenské národné slávnosti za sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku.