Predsedníctvo Demokratickej strany stojí za odídencami z SaS, strana ide do volieb jednotne

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Predsedníctvo Demokratickej strany (DS) plne stojí za poslancami Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Ľubomírom Galkom, Natáliou Blahovou, Jozefom Rajtárom, Vladimírom Slobodom, Renátou Kaščákovou, Miroslavom Ivanom a Radoslavom Pavelkom. Agentúru SITA o tom informovala Silvia Šimeková z tlačového oddelenia strany po dnešnom predsedníctve. Ako ďalej uviedli, DS ide jednotne a so silnou kandidátkou do volieb, posilnená zápasom o naše ideály.Siedmi nezaradení poslanci, ktorí sú dnes členmi DS, sa v utorok 18. februára prezentovali na úvod mimoriadnej schôdze parlamentu. Dopomohli tak k tomu, aby bol počet prezentujúcich sa 77 a parlament tak bol uznášaniaschopný.Predseda DS Michal Kravčík v reakcii na to uvedených poslancov okolo Ľubomíra Galka vyzval, aby odišli z kandidátky strany. Podľa neho sa totiž rozhodli podieľať na volebnej korupcii.Mimoriadna schôdza NR SR bude pokračovať 25. februára rozpravou ku skráteniu legislatívneho konania pre vládne návrhy zákonov o zavedení trinásteho dôchodku pre penzistov, o zvýšení rodinných prídavkov o sto percent a o zrušení diaľničnej známky pre autá do 3,5 tony. Jej posledným bodom je vyslovenie súhlasu parlamentu s Istanbulským dohovorom. Očakáva sa, že parlament súhlas s dohovorom nevysloví.