Predsedníctvo SAV podporuje biomedicínske centrum, jeho výsledky nemôžu ovplyvňovať politici

10.4.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) vyjadruje podporu stanovisku Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV) a upozorňuje na jeho dôležitú úlohu v boji proti pandémii. Informovala o tom hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.Ako ďalej priblížila, Predsedníctvo SAV vo svojom stanovisku vyhlasuje, že BMC SAV je vysoko rešpektovaná vedecká inštitúcia, o čom svedčí aj jej zapojenie do testovania občanov SR na COVID-19, jej účasť na vývoji vakcíny a v neposlednom rade vyžiadaná pomoc SR pri sekvenovaní pozitívnych testov PCR na nové mutácie vírusu.„Biomedicínske centrum SAV má expertízu v oblasti virológie a používa výlučne vedecké postupy overené v praxi a aj uznané medzinárodnou vedeckou komunitou, vyhlasuje, že vedecká práca a jej výsledky nie sú a nemôžu byť ovplyvniteľné politickými alebo ideologickými požiadavkami vonkajšieho prostredia, a aj preto SAV patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku,“ zdôrazňuje vedenie SAV vo svojom vyhlásení.BMC SAV sa dôrazne ohradilo voči tvrdeniam ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Centrum to uviedlo vo svojom stanovisku v piatok 9.apríla. Matovič vo svojom vyhlásení v piatok 9. apríla uviedol, že ruská strana sa „cíti byť dotknutá tým, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zveril posúdenie vakcíny Sputnik V do rúk neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete“.„Osem zo štrnástich skúšok bolo realizovaných v Biotechnologických laboratóriách BMC SAV, ktoré sú registrované v európskej databáze EudraGMP a certifikované na vykonávanie mikrobiologických, chemických a biologických skúšok liekov,“ uviedlo centrum v reakcii.O skutočnosti, že ďalších šesť skúšok bude uskutočnených vo vedeckých laboratóriách Virologického ústavu BMC SAV, bolo podľa centra vopred upovedomené Ministerstvo zdravotníctva SR aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). „O tom, že výsledky doteraz uzavretých skúšok boli v súlade s normatívnou dokumentáciou výrobcu, už ŠÚKL verejnosť informoval. Naše výsledky teda nijako nemohli poškodiť reputáciu výrobcu. BMC SAV konalo v dobrej viere s nadštandardným pracovným nasadením a v celej situácii sa zachovalo profesionálne a korektne,“ doplnilo vo svojom stanovisku centrum.