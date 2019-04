Predsedníctvo Smeru-SD by malo o Kamenickom hovoriť na budúci týždeň

Ladislav Kamenický, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. apríla (TASR) - Predsedníctvo Smeru-SD by malo o nominácii Ladislava Kamenického (Smer-SD) na post ministra financií hovoriť na budúci týždeň. TASR to potvrdil hovorca strany Ján Mažgút.Post ministra financií sa uvoľnil po tom, čo prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu Petra Kažimíra. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini (obaja Smer-SD).Novým ministrom financií by mal byť poslanec a predseda parlamentného finančného výboru Kamenický. Avizoval to predseda Smeru-SD Robert Fico.Kažimír sa 1. júna ujme funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Na poste vystrieda Jozefa Makúcha, ktorý pozíciu opustil predčasne. Oficiálne sa mu malo skončiť funkčné obdobie v roku 2021.