Predsedom Rady RTVS zostáva Igor Gallo, do funkcie kandidoval ako jediný uchádzač

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedom Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) ostáva Igor Gallo . V hlasovaní získal zákonom stanovenú dvojtretinovú väčšinu hlasov. Rada o tom rozhodla na svojom stredajšom zasadnutí.Gallo bol jediným kandidátom na funkciu predsedu. Navrhli ho členovia Rady RTVS Dóra Hushegyiová Jarmila Mikušová , Martin Kabát a Jozef Chudík.V tajnom hlasovaní získal šesť hlasov, pričom sám nehlasoval. Do funkcie bol zvolený na dva roky, konkrétne od 13. februára do 12. februára 2023.Za podpredsedu Rady RTVS bol na jej stredajšom rokovaní zvolený Martin Kákoš , ktorého do funkcie navrhol Gallo, Chudík a Hushegyiová.Za Kákoša hlasovalo šesť ľudí, on sám sa rovnako na hlasovaní nezúčastnil. Kákošove funkčné obdobie sa začne 14. februára a potrvá do 13. februára 2023.„Myslím si, že Rada svojou doterajšou činnosťou jednoznačne preukázala, že je nezávislým, odborným orgánom dohľadu RTVS, ktorý dokáže odolať akýmkoľvek tlakom a naozaj zastupuje len záujmy divákov a poslucháčov verejnoprávneho vysielateľa. Z tohto pohľadu v tomto chcem pokračovať,“ uviedol pre agentúru SITA Igor Gallo.Zároveň dodal, že chcú „nastavovať zrkadlo“ manažmentu RTVS v záujme zlepšovania samotného verejnoprávneho vysielateľa.Tu je však potrebné si uvedomiť, že v zmysle zákona o RTVS, má Rada podľa neho celkom slabé kompetencie na to, aby mohla nejakým zásadným spôsobom ovplyvňovať chod verejnoprávneho vysielateľa.„Tu by som videl možno do budúcnosti, aby zákonodarca zvážil a posilnil model takzvanej silnej Rady,“ priblížil predseda Gallo.Ako dodal, domnieva sa, že opätovne by sa mohla do budúcnosti otvoriť aj otázka, aby voľba generálneho riaditeľa RTVS prešla do pôsobnosti Rady, tak ako to bolo aj v minulosti.„Bol by som veľmi rád, ale opäť, nie je to v kompetencii Rady, aby sa konečne vyriešilo systémové financovanie RTVS,“ doplnil Gallo s tým, aby sa to neriešilo ad hoc každým rokom a bolo to postavené na svojvôli konkrétnych politikov, respektíve politického zoskupenia, ktoré práve vládne, ale aby to bolo jednoznačne legislatívne zadefinované tak, ako je to vo väčšine civilizovaných krajín.Programový riaditeľ RTVS Anton Šulík v tejto súvislosti pre agentúru SITA uviedol, že znovuzvolenie Igora Galla ho veľmi neprekvapuje.„Púšťa sa už do piateho volebného obdobia, čo asi dokazuje to, že je to človek na svojom správnom mieste,“ priblížil Šulík.„Ja za svoju krátku dobu môžem len povedať, že je veľmi dôležité, aby Rada ostala Radou, aby nebola šanca politicky vstupovať do RTVS, aby bola zachovaná sloboda a tvorba v RTVS,“ doplnil programový riaditeľ telerozhlasu.Dodal, že politici by mali doladiť zákon o verejnoprávnej televízii, v ktorom je podľa neho potrebné doriešiť voľbu generálneho riaditeľa, financovanie RTVS či autonómnosť tejto inštitúcie.„Aby sa nedalo vstupovať do televízie so svojimi osobnými záujmami, ale aby si udržala verejnoprávnosť a slobodu tvorby,“ upozornil Šulík.Ako dodal, Rada RTVS kontroluje, monitoruje a vyhodnocuje to, ako televízia pracuje a čo odovzdáva za koncesionárske poplatky.