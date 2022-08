Predsedom SOM Slovensko sa stal Jozef Krúpa, Strana obcí a miest mieri do komunálnych volieb

Chcú byť celoslovenskou stranou

Veria v úspešné komunálne voľby

13.8.2022 (Webnoviny.sk) - V Bratislave sa v sobotu zišli delegáti ustanovujúceho kongresu novovzniknutej Strany obcí a miest - SOM Slovensko Delegáti kongresu zvolili vedenie strany, členov predsedníctva, ako aj zloženie rozhodcovskej a revíznej komisie. Predsedom strany sa stal starosta bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica Jozef Krúpa Členmi predsedníctva SOM Slovensko sa okrem nich stali aj Zuzana Nebusová - starostka Špišské Tomášovce, Lukáš Baňacký – starosta MČ Bratislava-Lamač, Dárius Krajčír – starosta MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, Peter Novisedlák – primátor Stupavy, Zoltán Pék – starosta MČ Bratislava-Podunajské Biskupice, Martin Zaťovič – starosta MČ Bratislava-Dúbravka.„V našej strane budú dôležité tri veci. Na prvom mieste to bude poznanie prostredia a potrieb ľudí, odbornosť a vzájomná spolupráca. Jedine to môže v súčasnosti pomôcť rozvoju našich regiónov. Jedným slovom obce a mestá Slovenska a ich obyvatelia musia byť vždy na prvom mieste,“ povedal Jozef Krúpa.Strana SOM Slovensko chce byť celoslovenskou stranou, medzi delegátmi kongresu boli aj viacerí primátori či starostovia z celého Slovenska.„Každý z nás žije v obci či meste, Slovensko tvoria jeho obyvatelia, každý z nás môže povedať SOM Slovensko. Aj preto každý, kto bude mať záujem podieľať sa na rozvíjaní života ľudí okolo seba, má dvere do SOM Slovensko otvorené,“ uviedol podpredseda SOM Slovensko a starosta Švošova Milan Široň.Prvou ambíciou novej strany je uspieť so svojimi kandidátmi v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.„Začali nás už spontánne oslovovať kandidáti na primátorov, starostov a poslancov, aj my sme samozrejme aktívni pri oslovovaní kandidátov. Verím, že komunálne voľby budú pre našu stranu čo najviac úspešné,“ povedala podpredsedníčka SOM Slovensko a viceprimátorka Bratislavy Zdenka Zaťovičová.„Založenie strany nie je len odrazom aktuálnej, ale aj dlho trvajúcej situácie na slovenskej politickej scéne. Viac ako 16 500 podporných podpisov vyzbieraných za necelé štyri týždne ako i názory ľudí, ktoré počúvame, sú veľkým signálom, že občania našej iniciatíve veria a chcú jej dať šancu,“ dodal Jozef Krúpa.