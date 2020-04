Predsedom Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa stal Ladislav Orosz

Paušálna mesačná odmena aj osobitný príplatok

Členovia štátnej komisie

Delegovanie členov komisie

23.4.2020 - Predsedom Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa stal bývalý sudca Ústavného súdu SR a niekdajší poslanec parlamentu za Stranu demokratickej ľavice Ladislav Orosz. V tajnej voľbe získal 85 hlasov poslancov.Predseda komisie sa volil zo štrnástich členov štátnej komisie, ktorí zložili sľub do rúk predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) v stredu 22. apríla. Zároveň si prevzali osvedčenie o členstve v komisii počas funkčného obdobia aktuálneho parlamentu.Člen štátnej komisie má nárok na paušálnu mesačnú odmenu 1 638 eur. Ide o 1,5-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.Predsedovi štátnej komisie patrí osobitný príplatok vo výške 30 percent mesačnej odmeny. Člen štátnej komisie má nárok na úhradu preukázaných cestovných výdavkov spojených s výkonom funkcie a stravného.Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) delegovalo do štátnej komisie exposlanca parlamentu Miroslava Sopka, experta na železničnú dopravu Jiřího Kubáčka.Ďalšími členmi štátnej komisie sú Peter Zoľák (Sme rodina), Karol Kubela (SaS), Radovan Ondrejka (Za ľudí), Ján Knapp (Smer-SD), bývalý poslanec parlamentu Augustín Hambálek (Smer-SD), Jaroslav Rybánsky (Smer-SD), Marek Mališ (Kotlebovci – ĽSNS), advokát Radovan Hrádek (Kotlebovci – ĽSNS).Predseda Ústavného súdu SR delegoval do komisie bývalého ústavného sudcu Ladislava Orosza, Najvyšší súd Juraja Vačoka, generálny prokurátor delegoval námestníčku pre netrestný úsek generálnej prokuratúry Vladimíru Klimentovú a predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Janu Piskovú, ktorá je riaditeľkou odboru ekonomiky a prevádzky NKÚ SR.Do komisie delegujú desať členov politické strany, ktoré v ostatných voľbách získali zastúpenie v Národnej rade SR, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov. Počet členov komisie delegovaných stranami, ktoré vytvorili vládu, sa musí rovnať počtu členov komisie delegovaných ostatnými stranami zastúpenými v národnej rade.Táto rovnosť musí byť zachovaná počas celého funkčného obdobia štátnej komisie. Po jednom členovi komisie deleguje predseda Ústavného súdu SR, predseda Najvyššieho súdu SR, generálny prokurátor a predseda NKÚ SR.