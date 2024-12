Predsedovia krajov vyzvali vládu na systematické dofinancovanie kritickej infraštruktúry, chýbajú im prostriedky – FOTO

Zastaralá a nevyhovujúca infraštruktúra

5.12.2024 (SITA.sk) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska sa na štvrtkovom zasadnutí v Revúcej zhodli na viacerých témach.Ako informovalo komunikačné oddelenie SK8, tými sú najmä kritický stav mostov na cestách II. a III. triedy, nepriaznivá finančná situácia samospráv na základe konsolidačných opatrení vlády SR, kohézna politika po roku 2027 a podpora projektov marginalizovaných rómskych komunít. Súčasťou rokovania bol aj okrúhly stôl s europoslancami.Zástupcovia SK8 poukazujú na dlhodobo prehliadaný problém zastaralej a nevyhovujúcej infraštruktúry, pričom mosty na cestách II. a III. triedy predstavujú jednu z najkritickejších oblastí. Ich havarijný stav je podľa županov priamym ohrozením bezpečnosti obyvateľov a plynulosti dopravy.Napriek naliehavosti situácie krajom chýbajú prostriedky na nevyhnutné rekonštrukcie a zmazanie investičného dlhu, ktorý zdedili.„Samosprávne kraje sú zodpovedné za tisíce kilometrov ciest a stovky mostov, no súčasný systém financovania nám neumožňuje realizovať potrebné opravy. Bez zásadných zmien bude pokračovať zhoršovanie stavu infraštruktúry, čo ohrozí bezpečnosť a rozvoj našich regiónov. Potrebujeme systémové riešenie a predvídateľné financovanie,” povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja SK8 upozorňuje, že legislatívne zmeny, konsolidačné opatrenia v podobe zníženia podielových daní, zvyšovanie DPH a transakčná daň výrazne oslabia finančnú stabilitu krajov. Tieto opatrenia znížia ich príjmy v čase, keď je potrebné investovať do kriticky dôležitých projektov.Preto žiadajú vládu SR o zavedenie koncepčného systému financovania samosprávnych krajov, ktorý by bol garanciou stability.„Naviazanie financovanie na 2% HDP je nevyhnutným krokom pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a predvídateľnosti. Bez tejto zmeny nebudeme schopní zvládnuť rastúci modernizačný dlh, najmä v oblasti dopravnej infraštruktúry, vzdelávania, sociálnych služieb. Táto úroveň financovania by umožnila systematicky riešiť infraštruktúrne projekty, modernizáciu regiónov a podporu sociálnej oblasti,” povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič Dôležitým bodom stretnutia bol okrúhly stôl so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu na tému budúcnosť kohéznej politiky po roku 2027.Členovia SK8 a prítomní europoslanci sa jednomyseľne zhodli, že kohézna politika musí zostať zachovaná ako samostatný a efektívny nástroj na podporu regiónov. Na rozdiel od centralizovaného Plánu obnovy a odolnosti , kohézna politika musí byť nástrojom, ktorý umožní flexibilne a presne riešiť potreby jednotlivých regiónov.Jednou z kľúčových výziev, ktorým samosprávne kraje čelia, je podpora marginalizovaných rómskych komunít (MRK).„Nedostatok finančných prostriedkov brzdí realizáciu potrebných programov a projektov zameraných na zlepšenie životných podmienok, podporu vzdelávania a sociálnej inklúzie. Požadujeme nulapercentné spolufinancovanie pri projektoch v oblasti MRK v rámci Programu Slovensko,” povedal župan Prešovského kraja Milan Majerský Členovia SK8 tiež schválili plán aktivít na rok 2025, ktorý zahŕňa organizáciu viacerých významných podujatí.Medzi nimi je konferencia zameraná na inovácie v regiónoch, podujatie venované zvyšovaniu povedomia o význame eurofondov, vzdelávací program Škola regionálnych inovácií. Jednou z kľúčových aktivít je celoslovenské ocenenie samosprávnych krajov Cena regiónov.