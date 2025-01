Predsedovia troch opozičných strán žiadajú prezidenta otvoreným listom o stretnutie ohľadom zahraničnej politiky Slovenska

Opozícia je znepokojená

Ficove kroky škodia Slovensku

9.1.2025 (SITA.sk) - Predsedovia troch opozičných strán sa otvoreným listom obrátili na prezidenta Petra Pellegriniho . Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka , predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling , žiadajú hlavu štátu o spoločné stretnutie a diskusiu o ďalšom zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska.Cieľom je tiež prediskutovať obraz Slovenska, ktorý má v súčasnosti v očiach spojencov, partnerov a na medzinárodnej scéne. Na Pellegriniho sa obrátili vzhľadom na jeho kompetencie v oblasti zahraničnej politiky a zastupovania SR v zahraničí.„Sme veľmi znepokojení smerom, ktorým sa vydala zahraničná politika Slovenskej republiky a názormi, ktoré v zahraničí svojimi činmi a vyjadreniami prezentuje súčasná vláda. Ako osobitne vážne vnímame nedávne zahraničné cesty predsedu vlády Slovenskej republiky a spôsob ich realizácie, vrátane cesty do Ruskej federácie," píšu traja predstavitelia opozície v otvorenom liste.Predsedovia PS, KDH a SaS tiež vyjadrili znepokojenie nad premiérovými slovami o nutnosti nového stanoviska najvyšších ústavných činiteľov, vrátane prezidenta, k zahraničnej politike.„Máme za to, že pevné ukotvenie Slovenskej republiky v priestore slobodných a demokratických štátov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie je garanciou slobody, bezpečnosti a prosperity našich občanov," píšu ďalej v liste.Rovnako vyjadrili presvedčenie, že premiér Robert Fico Smer-SD ) nedisponuje mandátom ani od občanov, ani od parlamentu na to, aby menil základné nastavenia slovenskej zahraničnej politiky. Ficove kroky sú podľa Šimečku, Gröhlinga a Majerského v rozpore s platnými strategickými dokumentmi SR i jej medzinárodnými záväzkami.„Rovnako tak sme presvedčení, že súčasné kroky predsedu vlády škodia ekonomickým a bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky a oslabujú postavenie nášho štátu v medzinárodných vzťahoch. Ako opozícia sa na to nedokážeme nečinne pozerať, keďže nám záleží na ochrane našich občanov a takej politiky, ktorá prináša dobro pre krajinu," dodali šéfovia troch opozičných subjektov. Doplnili, že v tejto súvislosti iniciovali aj mimoriadnu schôdzu parlamentu.