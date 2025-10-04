Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

24hodín
Denník - Správy
 Z domova

04. októbra 2025

Predsedu Demokratov v Považskej Bystrici fyzicky napadol starší muž, Kvasnica skončil na ošetrení


Okresného predsedu strany Demokrati pre Považskú Bystricu, Jána Kvasnicu, ...



65ec33ae95cc5623208873 676x451 4.10.2025 (SITA.sk) - Okresného predsedu strany Demokrati pre Považskú Bystricu, Jána Kvasnicu, napadli. Informovala o tom hovorkyňa strany Martina Kakaščíková. Ako uviedla, k incidentu došlo v sobotu (4. októbra), Kvasnica bol podľa jej slov napadnutý bez akejkoľvek provokácie.


Útočníkom mal byť starší muž. Ten mal nečakane a bez varovania vybehnúť z kríkov a fyzicky napadnúť okresného predsedu strany. "Ján Kvasnica je momentálne na lekárskom ošetrení, útočník mu poranil peru a úderom spôsobil silnú bolesť hlavy," uviedla. Doplnila, že útočník zdemoloval aj petičný stolík, situáciu riešila privolaná hliadka.

Útok na demokraciu


"Blížime sa k dozbieraniu potrebného počtu podpisov, aby sme mohli odovzdať petičné hárky. Rozumiem, že týmto rastie nervozita koaličných strán a ich sympatizantov, ktorí sa cítia ohrození stratou moci. Násilie a agresia voči našim členom a sympatizantom sú absolútne neprijateľné. Takéto činy sú útokom na demokraciu a naše petičné právo a budú dôsledne riešené," uviedol v reakcii predseda Demokratov Jaroslav Naď.

Zdôraznil, že ten kto si myslí, že zastrašovaním ich odradí, sa mýli. "Naďalej budeme pokračovať vo svojej práci pokojne, ale nekompromisne,” uzavrel.


Zasahovala aj polícia


Ako neskôr informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková, v sobotu v obedňajších hodinách vyrážala policajná hliadka preveriť oznámenie vo veci fyzického napadnutia v Považskej Bystrici.

"Na mieste bolo zistené, že 77-ročný muž fyzicky napadol 47-ročného muža, ktorý v tom čase vykonával petičnú činnosť ako člen jednej z politických strán. Útočník mal poškodiť jeho petičný stánok a hodiť ho do neďalekého potoka. Následne mal poškodeného udrieť do oblasti tváre," opísala Klenková. Doplnila, že poškodený muž utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici.

Útočníka policajti podrobili dychovej skúške na alkohol, v dychu mu namerali 1,71 promile. "Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bude umiestnený do cely policajného zaistenia," dodala Klenková s tým, že poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Považská Bystrica začal trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva.

"Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné úkony na jeho riadne objasnenie," uviedla. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to umožní procesná situácia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Predsedu Demokratov v Považskej Bystrici fyzicky napadol starší muž, Kvasnica skončil na ošetrení © SITA Všetky práva vyhradené.

