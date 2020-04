Predškolské zariadenia už nemusia do sociálnej poisťovne zasielať zoznamy detí, ktoré ju navštevujú

Predškolské

8.4.2020 (Webnoviny.sk) -nemusia Sociálnej poisťovni elektronicky zasielať zoznamy detí, ktoré ich navštevujú. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Peter Višváder. Materské školy tak mali urobiť do 1. apríla. Poisťovňa si následne na základe žiadosti o dávku ošetrovné (OČR) podanej rodičom overila, či dieťa naozaj za normálnych okolností navštevuje, respektíve či bolo zapísané v tomto zariadení počas krízovej situácie.Doteraz museli zoznamy posielať tie zariadenia, ktoré fungujú na základe plného samofinancovania a nedostávajú príspevok od ministerstva školstva. Za ostatné to urobil rezort školstva.Táto zmena nastala v dôsledku toho, že ak rodič splní ostatné podmienky nároku na dávku, pri dieťati do 11 rokov veku si môže OČR uplatniť.Týka sa to aj detí, ktoré boli počas koronakrízy odhlásené zo súkromných škôlok a detí, ktoré nikdy neboli prihlásené doViac o téme Koronavírus