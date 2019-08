Predstavenstvo MMF odporučilo zrušiť vekovú hranicu pre riaditeľa

Francúzski policajti stoja pred úradom Medzinárodného menového fondu v Paríži. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. augusta (TASR) - Predstavenstvo Medzinárodného menového fondu (MMF) v stredu (21. 8.) odporučilo zrušiť vekovú hranicu pre generálneho riaditeľa inštitúcie. To otvorí cestu Bulharke Kristaline Georgievovej, ktorú na tento post nominovala Európska únia (EÚ).O zmene tohto pravidla musí hlasovať riadiaci výbor MMF, ktorý zastupuje 189 členských krajín. Očakáva sa však, že ju schváli.Georgievová dosiahla 13. augusta 66 rokov a podľa pravidiel platných od roku 1951 nesmie mať kandidát na post šéfa MMF viac ako 65 rokov.V prípade vymenovania by sa Georgievová stala druhou riaditeľkou MMF po Christine Lagardeovej, ktorá odstúpila z funkcie, aby sa mohla uchádzať o funkciu prezidentky Európskej centrálnej banky.Pravidlá MMF tiež zakazujú pôsobiť na najvyššom poste vo fonde osobe staršej ako 70 rokov.uvádza sa vo vyhlásení MMF.Na zmenu pravidiel je potrebná len jednoduchá väčšina hlasov v Rade guvernérov. To zosúladí fond so sesterskou Svetovou bankou (SB), ktorej prezident nepodlieha žiadnej vekovej hranici.Hlasovanie v MMF by malo prebiehať od 21. augusta do 4. septembra.Globálny poskytovateľ úverov plánuje vybrať nového lídra, ktorý nahradí Lagardeovú, do 4. októbra.Nominácie sú otvorené do 6. septembra, ale neboli navrhnutí žiadni ďalší kandidáti a od inštitúcie sa očakáva, že bude pokračovať v 75-ročnej tradícii, podľa ktorej na čele fondu stojí vždy Európan, zatiaľ čo SB vedie vždy Američan.