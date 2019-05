Predstavenstvo Renaultu bude rokovať v pondelok o aliancii s FCA

Na snímke stánok značky Renault. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Paríž 26. mája (TASR) - Predstavenstvo francúzskej automobilky Renault sa stretne v pondelok (27. 5.) o 8.00 h miestneho času, aby prediskutovalo prípadné spojenie s rivalom Fiat Chrysler Automobiles (FAC). Uviedli to v nedeľu francúzske noviny Le Figaro.Viaceré noviny a agentúry v sobotu (25. 5.) s odvolaním sa na nemenované zdroje informovali, že oba koncerny rokujú o dohode o rozsiahlej spolupráci, čo by im pomohlo zvládnuť výzvy, ktorým čelí globálny automobilový priemysel.Hovorca Renaultu odmietol odpovedať na otázku, či sa v pondelok bude konať zasadnutie správnej rady. Podľa viacerých médií Renault a FCA v pondelok potvrdia rozhovory o potenciálnom spojenectve.Tlak na konsolidáciu automobiliek stúpa spolu s výzvami, ktoré priniesli elektrifikácia, sprísnenie emisných predpisov a potreba investícií do technológie pre autonómne vozidlá.FCA a Renault majú kombinovanú trhovú kapitalizáciu, ktorá sa blíži k 33 miliardám eur, a celkový globálny predaj zhuba na úrovni 8,7 milióna vozidiel. Okrem väčšieho podielu na trhu by im spolupráca mohla pomôcť zaplátať nedostatky na oboch stranách.Predseda predstavenstva FCA John Elkann, člen talianskej dynastie Agnelliovcov, ktorá má kontrolný podiel v spoločnosti, tento rok hovoril o "záväzku rodiny voči automobilovému priemyslu". Zároveň vyhlásil, že sú pripravení prijať "odvážne a kreatívne rozhodnutia", aby pomohli budovať solídnu a atraktívnu budúcnosť spoločnosti.