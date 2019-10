Predstaviteľ Erdoganovej kancelárie: Ofenzíva v Sýrii sa začne čoskoro

Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 9. októbra (TASR) - Chystaná ofenzíva Turecka a spriaznených síl proti Kurdom v severnej Sýrii sa začne "čoskoro" a medzinárodné spoločenstvo by sa malo v tejto záležitosti postaviť za Ankaru. Riaditeľ komunikačného odboru kancelárie tureckého prezidenta Fahrettin Altun to uviedol v príspevku pre americký denník The Washington Post, z ktorého citovali v stredu svetové tlačové agentúry.napísal tento predstaviteľ, pričom spomenul sýrske povstalecké sily podporované Ankarou. Kurdské zdroje na severe Sýrie podľa agentúry DPA v stredu ráno uvádzali, že situácia je zatiaľ pokojná, zachytili však ďalšie posilňovanie prítomnosti tureckých síl blízko hranice.uviedli v stanovisku Sýrske demokratické sily (SDF) s prevahou Kurdov, ktoré ovládajú danú oblasť. Vyzvali pritom, abyTurecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok oznámil, že Turecko je pripravené začať vojenskú operáciu proti kurdským silám na severovýchode Sýrie po tom, ako dostal "zelenú" od prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Ten rozhodol o stiahnutí amerických vojsk z tejto oblasti, čo vyvolalo v Spojených štátoch ostrú kritiku. Washington sa totiž podľa odporcov tohto kroku odvracia od Kurdov, ktorí priniesli v Sýrii veľké obete v bojoch proti teroristickej organizácii IS.Erdogan ešte minulý týždeň vyhlásil, že jeho krajina stráca trpezlivosť, pokiaľ ide spoluprácu so Spojenými štátmi na vytvorení bezpečnostnej zóny na severe Sýrie, kam by bolo možné z Turecka presídliť milióny utečencov. Naznačil tak, že Turecko bezprostredne chystá vlastnú operáciu.Turecká armáda podnikla už dvakrát - v rokoch 2016 a 2018 - cezhraničné operácie v Sýrii, ktoré boli namierené proti kurdským milíciám a Islamskému štátu.