Predstaviteľ Kremľa nalieha na hlbšie vzťahy s Čínou, spoločne vraj lepšie odolajú tlaku Západu

21.2.2023 (SITA.sk) - Tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Nikolaj Patrušev vyzval na užšiu kooperáciu s Čínou, aby spoločne lepšie odolali tlaku Západu. Učinil tak v utorok počas rokovaní so šéfom zahraničnej politiky Komunistickej strany Číny Podľa Patruševa sa Západ snažil oslabiť Rusko a Čínu v rámci svojich snáh o zachovanie globálnej nadvlády. „Krvavé udalosti na Ukrajine zinscenované Západom sú len jedným z toho. Všetko toto sa robí proti Rusku a Číne a na úkor rozvojových krajín,“ povedal Patrušev.Čína, ktorá vyhlásila priateľstvo „bez hraníc“ s Ruskom, ostro odmietla kritizovať kroky Moskvy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Obvinila USA a NATO z provokácie Kremľa a odsúdila trestuhodné sankcie uvalené na Rusko. Rusko zasa silne podporuje Čínu v čase napätia s USA ohľadom Taiwanu. Wang I zavítal do Moskvy po neohlásenej pondelňajšej návšteve amerického prezidenta Joea Bidena na Ukrajine. Pred cestou do Ruska v sobotu rokoval s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom na okraji Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. V stredu by mal Wang I rokovať so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom . Kremeľ uviedol, že možné je aj stretnutie s vodcom Vladimirom Putinom