Predstavitelia Dolnej Krupej sú pozvaní na návštevu k Nočným vlkom

Na snímke budova bývalého roľníckeho družstva pri obci Dolná Krupá 20. júla 2018. V objekte, ktorý patrí občianskemu združeniu sídli slovenská pobočka ruských Nočných vlkov. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolná Krupá 3. augusta (TASR) – Starosta Teofil Mihalovič a dolnokrupskí obecní poslanci sú pozvaní na návštevu sídla Nočných vlkov pri Dolnej Krupej. Absolvujú ju ešte pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, ktoré je zvolané na stredu 8. augusta. Na rokovaní sa budú potom zaoberať aj otázkou súladu využívania pozemku s územným plánom obce a stavebným povolením.Areál Nočných vlkov sa nenachádza priamo v obci, ale zhruba kilometer a pol pred ňou v smere od Trnavy. Od krajského mesta je situovaný okolo 8,7 kilometra a leží priamo pri komunikácii. Lokalita má názov Rybníčky. V obci v súčasnosti prebieha podpisová akcia pod výzvu, ktorá žiada obecné zastupiteľstvo, aby zakročili proti využívaniu pozemku v rozpore so zákonomPodpisovú akciu podľa Mihaloviča spustili mladí ľudia a má medzi občanmi odozvu. Žiadajú, aby ak by. Výzvou tiež apelujú na ministerstvo obrany, aby v záujme národnej suverenity prestali tolerovať spochybňovanie a podkopávanie funkcií armády a polície a rázne zakročili proti domácim a zahraničným polovojenským oddielom, ktorí v lokalite vyvíjajú svoje aktivity.uvádza sa vo výzve.V územnom pláne obce, ako uviedol pre TASR poslanec Stanislav Petráš, je lokalita stále vedená ako poľnohospodárska výroba.uviedol. Ak by chcel prevádzkovateľ sídla Jozef Hambálek otvoriť avizované múzeum, kemping či bar, musí požiadať o zmenu účelu.informoval Petráš.