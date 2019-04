Predstavitelia Kábulu a Talibanu sa stretnú s cieľom výmeny názorov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 7. apríla (TASR) - Zástupcovia afganskej vlády by sa na konci apríla mali v katarskej metropole Dauha stretnúť s delegáciou hnutia Taliban. Cieľom stretnutia by mala byť neformálna. S odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie vyslanca afganského prezidenta pre mierový proces o tom píše agentúra AFP.vyhlásil Umar Dáudzaj, ktorý pôsobí vo funkcii vyslanca afganského prezidenta Ašrafa Ghaního pre mierový proces.Dáudzaj však v tejto súvislosti zdôraznil, že vládna delegácia sa zúčastní iba neformálnej diskusie s Talibanom, pričom nebude prítomná na úrovni oficiálneho tímu vyjednávačov.Nové kolo rokovaní medzi USA a Talibanom by sa malo v Dauhe začať na konci apríla.Spojené štáty začali priame rokovania s Talibanom v júli 2018 s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v Afganistane, ktorý trvá už 17 rokov a medzičasom sa stal vôbec najdlhšou vojnou v amerických dejinách.V poradí šieste kolo rozhovorov americkej delegácie s poprednými predstaviteľmi hnutia Taliban sa začalo v Dauhe 25. februára, pričom trvalo až do 12. marca.Taliban dlhodobo odmieta začať priame rokovania s afganskou vládou, ktorú toto islamistické hnutie označuje za bábkový režim.