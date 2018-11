Predstavitelia USA a Číny zdôraznili potrebu spolupráce

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Washington 10. novembra (TASR) - Čína vyzvala Spojené štáty, aby prestali vysielať svoje lode a vojenské lietadlá do oblastí okolo ostrovov v Juhočínskom mori, na ktoré si robí nárok Peking. Na piatkových medzivládnych rozhovoroch vo Washingtone zasa americkí predstavitelia apelovali na Čínu, aby zastavila militarizáciu v tomto mori, informovali agentúry AP a Reuters.Každoročné bilaterálne rozhovory na úrovni šéfov diplomacie a rezortov obrany, oficiálne nazvané americko-čínsky diplomatický a bezpečnostný dialóg, sa mali konať pôvodne v Pekingu v októbri, odložili ich však v dôsledku rastúceho napätia. Prezidenti oboch krajín, Donald Trump a Si Ťin-pching, sa stretnú na prelome novembra a decembra na summite skupiny G20 v Argentíne.Na piatkových rokovaniach ministri otvorene hovorili o rozporoch medzi Washingtonom a Pekingom, zdôraznili však súčasne potrebu zmiernenia napätia, ktoré vzniklo v čase aktuálneho obchodného sporu i po nedávnom oznámení nového predaja amerických zbraní Taiwanu.povedal americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo novinárom po rozhovoroch.Aj keď Čína a USA stoja pred náročnými výzvami, v mnohých otázkach je ich spolupráca, dodal Pompeo so zmienkou o úsilí presvedčiť Severnú Kóreu, aby sa vzdala jadrového programu.Americký minister obrany Jim Mattis zdôraznil právo USA na slobodu plavby, povedal však tiež, že obe strany by mali spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu. "Konkurencia neznamená nepriateľstvo. A nesmie ani viesť ku konfliktu," podčiarkol.Čínsky štátny radca pre zahraničnú politiku Jang Ťie-čch' a minister obrany Wej Feng-che hovorili rovnako o potrebe zlepšiť kooperáciu, a to aj medzi ozbrojenými silami USA a Číny, aby sa zmenšilo riziko konfliktu medzi veľmocami súperiacimi o dominantné postavenie v ázijsko-tichomorskom regióne.vyhlásil Wej.V oblasti ľudských práv Pompeo vyjadril znepokojenie nad tým, ako Čína zaobchádza s náboženskými menšinami, vrátane hromadného zadržiavania moslimských Ujgurov. Jang zdôraznil, že obyvatelia Číny majú slobodu vyznania a že "cudzie krajiny nemajú právo zasahovať" do jej vnútorných záležitostí.