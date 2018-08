Predstavitelia západného Balkánu hovorili o integrácii do EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tirana 27. augusta (TASR) - Predstavitelia krajín regiónu západného Balkánu sa v pondelok na neformálnom stretnutí v albánskom prístavnom meste Drač zaviazali zvýšiť úsilie smerujúce k vytvoreniu spoločnej hospodárskej zóny ešte pred ich integráciou do Európskej únie, píše agentúra AP.Hlavnou témou jednodňového zasadnutia v Drači na západe krajiny bola "regionálna hospodárska integrácia", vrátane diskusií o spoločnej vízii zosúladenia s EÚ, implementácie regionálnej hospodárskej zóny i ďalšie otázky.Albánsky premiér Edi Rama hovoril o "rozdielnej úrovni politickej vôle a spolupráce v regióne". Dodal, že "nie je sprevádzaná rovnakou úrovňou hospodárskej kooperácie".Na schôdzke sa zúčastnil aj eurokomisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn. Za dôležité považuje "podporovať región ako značku pre cestovný ruch, poľnohospodárstvo a ďalšie zlepšovanie v energetickom sektore, v ktorom je nevyužitý potenciál".Zasadnutia sa nezúčastnili premiéri Srbska, Bosny a Hercegoviny a Macedónska, ktoré vyslali len iných vysokopostavených predstaviteľov. Zvyšné krajiny regiónu zastupovali predsedovia vlád.Prezident Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Suma Chakrabarti prisľúbil ďalšie investície do tohto regiónu. Summit na tému západného Balkánu banka pripravuje v máji nasledujúceho roka v Sarajeve.Ako vo svojej správe doplnila agentúra AP, Albánsko, Macedónsko, Čierna hora, Srbsko, Kosovo a Bosna a Hercegovina sa nachádzajú na rozdielnych stupňoch procesu začlenenia do EÚ.