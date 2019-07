Predstavujeme ELISE 900 - nakladač novej generácie

Foto: Kovaco, s.r.o. Foto: Kovaco, s.r.o.

Bratislava 18. júla (OTS) -Príbeh Elise 900 sa začal v hlavách jej konštruktérov písať už v roku 2014, pričom ich prvotným cieľom bolo skonštruovať nakladač, ktorý bude uvinerzálnosťou využitia spĺňať kritériá modernej doby a zároveň eliminovať nedostatky spozorované pri iných, konkurenčných, nakladačoch. Firma s dlhoročnou tradíciou vo výrobe prídavných zariadení a zváracích polohovadiel vyrobila stroj konkurencie schopný na svetovom trhu, ktorého jedinečnosť je podčiarknutá najmä jeho elektrickým pohonom. Pre spoločnosť sídliacu v lone prírody bolo samozrejmosťou vytvoriť stroj maximálne ekologický k prírode a jej obyvateľom. Nielen nulové emisie, ale rovnako aj takmer nulová hlučnosť pri práci, robia z Elise 900 prototyp moderného nakladača 21. storočia.Nakladač Elise 900 je vhodným pomocníkom pri nakladaní, hrnutí či premiestňovaní hornín tried 1 až 4, to všetko pomocou základnej lopaty. Špecificky určené prídavné zariadenia zasa umožňujú jeho využitie aj pri ťažení hornín, kopaní úzskych rýh alebo vŕtaní jám v horninách 1. a 2. triedy. Stroj je vybavený ťažnými okami, vďaka ktorým sa príležitostne uplatňuje aj ako ťahač bremien.Stroj pozostáva z troch elektrických motorov, z čoho dva slúžia na pojazd a jeden je určený len pre hydraulický systém. V každom kolese sa nachádza planétová prevodovka, ktorá redukuje vysoké otáčky elektromotora na požadovanú pojazdovú rýchlosť. Nízky krútiaci moment je pri vysokých otáčkach prenášaný pomocou gumového remeňa na zadnú prevodovku. Maximálna rýchlosť nakladača predstavuje 12 km/h a ako už jeho samotný názov signalizuje, jeho maximálna nosnosť je 900kg.Stabilita nakladača, testovaná podľa najnovších technologických noriem, a rovnako aj nulové emisie umožňujú jeho využívanie v interiéri, exteriéri, ale aj na verejných komunikáciách či v svahovitom teréne. Okrem stability je nadštandardná aj výška podvozku stroja, ktorá výšku podvozku bežných nakladačov danej kategórie presahuje o celých šesť centimetrov. Elise 900 sa od svojich dieselových kolegov odlišuje nielen vlastnosťami, ale aj osobitým dizajnom. Konštruktéri sa dizajnovým riešením vyhli prečnievajúcemu zadku, čo stroju umožňuje dostať sa aj na miesta, ktoré pre konkurenčné nakladače predstavujú problém. Podobne užitočným riešením, s ktorým prišla firma KOVACO , je aj výška výložníka (3.6 m), ktorá umožňuje ramenu nakladača dosiahnuť priamo do stredu vyklápacej korby nákladného auta. Obsluha stroja má k dispozícii vertikálne aj horizontálne vyrovnávanie lopaty, ktoré zjednodušuje jeho ovládanie. Kompletne elektrický systém zabezpečuje jednoduché prepojenie stroja so špeciálne vyvinutou mobilnou aplikáciou, prostredníctvom ktorej je možné ovládať ho diaľkovo. Mobilný telefón, ako súčasť Elise 900, slúži zároveň ako displej so všetkými potrebnými informáciami.Otázky klientov často smerujú nie len na vlastnosti stoja, ale aj na jeho servis. Pri hlavnom servise sa celá kabína dokáže po odistení vyklopiť za pomoci plynových vzpier. Rýchla výmena baterky prostredníctvom paletového vozíku je nenáročná, a šetrí nielen čas, ale aj peniaze. To sa odráža aj na prevádzkových nákladoch, ktoré predstavujú jednu moto hodinu rovnú jednému euru. Ak by sme to zhrnuli, v priemere vám ušetrí päťdesiat eur za jeden pracovný deň.Dlhoročné skúsenosti úspešnej firmy z Veľkej Lehoty dopomohli jej konštruktérom k zostrojeniu prvého elektrického šmykom riadeného nakladača, ktorý svojou jedinečnosťou zaplnil prázdne miesto na trhu s nakladačmi. Vďaka možnosti upnutia vyše tridsiatich prídavných zariadení sa z neho stáva stroj všestranný, spoľahlivý, výkonný a predovšetkým šetrný k životnému prostrediu. Taká je Elise 900, unikátna novinka z dielne KOVACO , pripravená zefektívniť aj váš pracovný deň.Článok napísala : -Mgr.Denisa Vaňová-