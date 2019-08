Predtým ako si vezmete úver, mali by ste zvážiť možnosti splácania

Ilustračná fotografia. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Takmer každý Slovák si počas života požičal peniaze alebo kúpil niečo na splátky. Ľudia si berú úver najčastejšie na bývanie, auto, elektroniku a športové vybavenie, ale stále častejšie aj na dovolenku či darčeky pre svojich blízkych. So splácaním dlhu by v zásade nemal byť problém, ak sa všetko dobre naplánuje a prepočíta.radí ombudsman klientov Home Credit Miroslav Zborovský.Podľa neho by sa mal každý riadiť zásadou, že doba užívania predmetu, na ktorý sa berie úver, by mala byť dlhšia ako splatnosť požičaných peňazí.hovorí ombudsman.Ako zdôrazňuje, úrok by nemal byť jediným kritériom, ale veľmi dôležité je sledovať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN), ktorá v sebe zahŕňa všetky náklady spojené s pôžičkou. Pri výbere pôžičky a poskytovateľa je vhodné ako prvý krok vyplniť úverovú kalkulačku, ktorú ponúkajú banky a úverové spoločnosti.uzatvára Zborovský.