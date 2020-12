Predvianočná lyžovačka je možná v šiestich slovenských strediskách – na Donovaloch, v Jasnej, Štrbskom Plese, v Jahodnej, v Závažnej Porube aj na Roháčoch-Spálenej, kde otvorili sezónu uplynulú nedeľu. Prevádzka je zatiaľ čiastočná. K dispozícii je 20 až 30 percent zjazdoviek z celkového počtu.





Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, s priemernou výškou snehu 30 až 40 cm. Prírodného snehu je málo, snehová vrstva je prevažne tvorená technickým snehom. S jeho výrobou pokračujú prevádzkovatelia aj v týchto dňoch, keďže nočné teploty umožňujú spustenie zasnežovanej techniky. Počasie je príjemné – v noci a ráno pod bodom mrazu, cez deň slnečno s teplotami okolo 5 stupňov.Na Donovaloch je prevádzka predlžená až do večerných hodín – do 21.00 h a to denne. Upravené sú tu 2 svahy v časti Záhradište. Vstup na zjazdovky je povolený po predložení negatívneho testu na ochorenie Covid-19, nie staršieho ako 72 hodín, ktorým sa návštevníci preukazujú pri pokladni strediska, prípadne majú areály zabezpečenú náhodnú kontrolu na lyžiarskych svahoch.

Donovaly - Záhradište 20-40 cm veľmi dobré

Jasná sever 40-80 cm dobré

Jasná juh 40-60 cm dobré

Štrbské Pleso 40 cm dobré

Roháče - Spálená 40 cm veľmi dobré

Opalisko - Závažná Poruba 20-60 cm dobré

Jahodná 25-35 cm veľmi dobré