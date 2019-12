Predvianočné aktivity Ronald McDonald House Charities pomohli vyzbierať až 83 000 eur pre detské nemocnice na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2019 (Webnoviny.sk) -McHappy Day sa tento rok konal 15. novembra vo všetkých reštauráciách McDonald's na Slovensku. "Chcel by so poďakovať všetkým zákazníkom McDonald's, ktorí sa rozhodli pomôcť deťom prostredníctvom kúpy hranolčekov, ale tiež príspevkom za jednu, dve, či všetky tri vykrajovačky na vianočné pečivo, ktoré verím, že urobili radosť nielen gazdinkám, ale všetkým, ktorí chcú pomáhať dobrej veci. Podarilo sa nám tak spoločne vyzbierať 83 000 eur! " Týmito slovami zhodnotil zbierkový rekordTohtoročný McHappy Day práve vďaka zákazníkom, ale i zamestnancom bol rekordný a polovica z výnosu predaja hranolčekov zo všetkých reštaurácií McDonald´s na Slovensku dosiahla za tento jediný deň sumu viac ako 27 000 eur.Druhá časť zbierky, a to celá tržba z ponuky vykrajovačiek, ktorých boli tri druhy (stromček, ryba, zvonček), obohatila zbierku o ďalších 56 000 eur. Tieto vykrajovačky mohli zákazníci získať za symbolický poplatok od 18. novembra. RMHC pôsobí na Slovensku od roku 2003, odkedy zrekonštruovala a materiálne vybavila nemocničné izby a časti detských oddelení v 11 slovenských nemocniciach od Bratislavy, cez Banskú Bystricu, Žilinu až po Košice."V RMHC sme obzvlášť hrdí na projekt, ktorý je už plne funkčný, hoci sa ešte realizujú posledné projektové úpravy vrátane najbližších plánov z ďalšími oddeleniami v NÚDCH na bratislavských Kramároch. Projekt bude totiž prínosný pre všetky deti Slovenska, pretože sa nám podarilo v spolupráci s vedením nemocnice zrekonštruovať niekoľko tried, herní a jedální na oddeleniach najväčšieho nemocničného zariadenia pre deti na Slovensku, ktorým je Národný ústav detských chorôb (NÚDCH). V budúcom roku plánujeme rekonštrukcie sfinalizovať a pomáhať aj v ďalších nemocniciach na Slovensku, " zhodnotil R. Boháč aktivity neziskovej organizácie, ktorá preinvestovala v doterajšej histórii sumu prevyšujúcu 600 000 eur. Cieľom neziskovej organizácie je však priestory nielen rekonštruovať, ale ich aj udržiavať dlhodobo funkčné, príjemné a útulné pre rodiny.Aj tento rok pomáhali v Bratislave Karin Haydu, Lenka Šóošová, Samuel Tomeček, hokejisti Ľubomír Višňovský a Richard Lintner, karatista Roman Volák, Lucia Lucid Sládečková, Rasťo Sokol, Silvia Šuvadová, Natália Puklušová, Sväťo Malachovský, Rasťo Holub, Róbert Halák, Peter Makranský, Marcela Molnárová, Ján Greššo, Milena Minichová, Števo Martinovič. Nechýbala ani mladšia generácia v zastúpení David Hartl, Barbora Bakošová, Janka Slačková, Babsy Heribanová, či Karolína Chomisteková a mnohí ďalší. V Banskej Bystrici spojili svoje sily už tradične so športovým klubom Dukla BB a podporili ich aj úspešní atléti Matej Tóth, Martina Hrašnová, či vzpierači Nina Rondzíková, Samuel Paulus a Ján Marek Trebichavský. A mnohí ďalší."Rada podporujem zmysluplné projekty a toto je jeden z tých, do ktorého sa zapájam už roky. Je mojou srdcovkou... Som mama a viem čo je to pre rodiča ocitnúť sa s chorým dieťaťom v nemocničnom prostredí. Okrem profesionálneho nemocničného personálu a vybavenia, má aj samotné zariadenie a prostredie, v ktorom deti žijú niekedy aj dlhé mesiace veľký vplyv na ich psychiku a liečbu. Teší ma, že každým rokom sa k nám pridávajú aj ďalšie známe tváre a kolegovia, aby sme spoločne pomohli vyzbierať pre Ronald McDonald´s House Charities čo najviac finančných prostriedkov na zlepšenie úrovne nemocníc po celom Slovensku pre našich najmenších," povedala Karin Haydu, známa slovenská herečka, ktorá aktivity RHMC podporuje už dlhé roky. O vždy aktuálnych aktivitách RMHC sa dočítate na www.rmhc.sk Charitatívne aktivity neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities McHappy Day (fotografie)Inzercia