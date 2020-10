Predviedli sme toho málo, zhodnotil tréner Hapal zápas proti Škótsku

Hapal využil päť striedaní

Kritický kapitán Hamšík

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ani po treťom zápase v Lige národov slovenskí futbalisti nepoznajú chuť víťazstva. V nedeľu večer prehrali v Glasgowe so Škótmi 0:1 (0:0) a v tabuľke 2. skupiny II. divízie sú s 1 bodom na dne.Škóti sa so 7 bodmi vyšvihli na čelo. Na tri body im stačila jediná strela medzi žrde, keď Dušana Kuciaka v 54. min prekonal útočník anglického druholigistu Queens Park Rangers Lyndon Dykes. Slováci na bránku ani poriadne nevystrelili, čiže gól streliť nemohli."Škóti mali viac z hry, ale nepôsobili nebezpečne. Škoda len, že slovenskí futbalisti boli nebezpeční ešte menej. Futbal bol ako počasie - studený, bez výraznejšej iskry. Občas pribudol rohový kop, občas záblesk nápadu. Zo slovenskej strany za celý zápas jediná strela, mimo, šla do Boženíka," kriticky zhodnotil oficiálny portál Slovenského futbalového zväzu.Slováci cestovali do Glasgowa povzbudení postupom do finále baráže o účasť na majstrovstvách Európy, ale aj s deviatimi zmenami v zostave oproti bratislavskému súboju proti Írom.V základe zostali z neho len kapitán Marek Hamšík a stopér Martin Valjent , všetko ostatné sa pomenilo a počas zápasu tréner Pavel Hapal využil ešte päť striedaní. Všetko málo platné, jeho zverenci v Škótsku bod(y) nezískali."Chýbal nám dôraz v koncovke a aj finálna prihrávka. Predviedli sme toho málo, chceli sme hrať viac kolmo dopredu. Nevedeli sme sa vyrovnať s agresivitou súpera, v tom sme za ním zaostali," priznal Hapal pre RTVS.Kapitán Hamšík ho rovnako kriticky doplnil: "Vytvorili sme si málo šancí a pri góle nepokryli hráča súpera. Škóti nás vysoko napádali a nám robilo problém zakladať útoky, kombinovať a aj zakončovať. Takto sa nedá streliť gól." Spokojný nebol ani mladý útočník Róbert Boženík . "Mám zmiešané pocity. Vpredu sme neboli nebezpeční, ťažko sa nám tam presadzovalo. Cez prestávku nás aj tréner nabádal, aby sme strieľali či sa o to aspoň pokúšali. Nešlo nám to..."Tréner Hapal upozornil aj na ďalšie komplikácie pred stredajším domácim zápasom s Izraelom. Pre Slovákov bude už štvrtý zo šiestich v Lige národov. Ak si chcú zachovať príslušnosť v II. divízii a nezostúpiť do tretej, musia bezpodmienečne bodovať. Izrael má v tabuľke len o bod viac ako Slovensko."Pri tvorbe zostavy proti Škótom sme uvažovali tak, že sme nechceli riskovať zranenie. A predsa to s Matúšom Berom vyzerá vážnejšie, navyše sa vykartoval Juraj Kucka ," pripomenul Hapal. Hamšík k tomu dodal: "Proti Škótom nastúpilo deväť nových hráčov. Myslelo sa na to, že s Izraelom nás čaká tretí zápas za šesť dní. Ide nám už o záchranu v skupine."