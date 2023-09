Predvolebná kampaň priniesla aj očierňovanie médií a vo vyhrotenej situácií podľa Gregu treba zdôrazniť ich význam

Kľúčové prvky

29.9.2023 (SITA.sk) - Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) apeluje na verejne činné osoby, aby nešírili nenávisť voči médiám. Verejnosť i politici by podľa ATVS mali chápať, že nezávislé médiá sú dôležité pre fungovanie demokracie na Slovensku.Asociácia reagovala na to, že vyvrcholenie predvolebnej kampane prinieslo nielen súboje politikov a politických subjektov, ale aj očierňovanie a obviňovanie médií, okrem iných aj súkromných televízií.„Slobodné a nezávislé televízie, rovnako ako médiá vo všeobecnosti, sú jedným z kľúčových prvkov parlamentnej demokracie, keďže podporujú pluralitu názorov a prístup občanov k rôznym zdrojom informácií,“ uviedol predseda predstavenstva ATVS Marcel Grega „Pomáhajú verejnosti k ich adekvátnej informovanosti a politickej angažovanosti a umožňujú tak napríklad aj informovaný výber vo voľbách,“ dodal.ATVS tiež uviedla, že súkromné médiá poskytujú objektívne a presné informácie, a to vďaka fungujúcim štandardom novinárskej a redakčnej práce a etiky.

„Štandardné médiá nielen odhaľujú kauzy či kritizujú politikov. Médiá sú prostriedkom výmeny informácií v spoločnosti a ich nezastupiteľná úloha je v kultivácii plurality názorov a moderácii verejnej diskusie," píše.Grega je toho názoru, že i to je dôvod, prečo na nich poniektorí politici či konšpiračná scéna cielia. Predseda predstavenstva ATVS tiež uviedol, že ako médiá, tak i široká verejnosť by mali tieto útoky odsúdiť a postaviť sa na stranu štandardných médií i za demokratické princípy.„Zároveň chceme v tejto spoločensky vyhrotenej situácii zdôrazniť význam médií pri ochrane slobôd a dôstojnosti všetkých ľudí, ktoré vo svojich verejných vyjadreniach, žiaľ, viacerí kandidáti a verejne činné osoby znevažujú,“ dodal.Grega zdôraznil, že slovenské súkromné televízie v aktuálnom roku priniesli rekordné množstvo obsahu týkajúceho sa volieb, čím naplnili funkciu posilňovania pluralitnej demokracie i občianskych slobôd.„Chceme preto apelovať na všetkých, aby verejná debata ponúkala konštruktívnu reflexiu toho, čo trápi Slovensko, a nie šírenie nenávisti či rozoštvávanie spoločnosti,“ zakončil Grega.