Prehľad o novinkách na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 6. augusta (TASR) – Nové tituly žánrov román pre ženy, rodinný poradca či kulinárstvo pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.Milovníkom dobrého jedla je určená kuchárska kniha Francúzske dobrodružstvo Jamesa Martina, ktorá predstaví 80 klasických francúzskych receptov. James Martin má za sebou úspešnú kariéru, počas ktorej si spravil renomé ako jeden z najlepších kuchárov, a to nielen v rodnej Británii. Vo svojej najnovšej knihe sa vráti k svojim začiatkom a navštívi francúzske miesta, cestuje v klasickom Citroëne 2CV a počas svojho putovania ochutnáva tie najlepšie jedlá, nakupuje na trhoch a varí.Nórska spisovateľka Maja Lunde vo svojom románe Príbeh včiel sleduje osudy troch generácií včelárov a na pozadí celosvetovej ekologickej krízy rozvíja pútavý príbeh o ich vzťahu nielen k včelám a prírode, ale aj rodine. Predstaví v ňom biológa a obchodníka Williama, chovateľa včiel Georga a mladú Číňanku Tao. Ukáže sa, že ich osudy navzájom úzko súvisia.V knihe Chcem nájsť šťastie Harriet Griffeyová čitateľovi ukáže, čo treba na to, aby prežil šťastný a radostný život. Zbavenie sa negatívnych myšlienok, zvládanie stresu, cvičenie, zdravé jedlo a kompromis medzi osobným a pracovným životom, to všetko dokáže divy. Pokojný život má každý vo svojich rukách a netreba za ním chodiť ďaleko. Kniha je plná praktických informácií, nápadov a inšpirácií, ako dosiahnuť svoje životné šťastie.Britská spisovateľka Rosie Walshová prichádza s novinkou Keby zavolal. Žena v tomto románe spozná skvelého muža, strávi s ním sedem nádherných dní a zamiluje sa. Verí, že je to obojstranné. Pred odletom na plánovanú dovolenku jej tento muž sľúbi, že z letiska zavolá. Ibaže už sa neozve. Priatelia jej radia, aby naňho zabudla, ona je však presvedčená, že sa mu niečo stalo, že na svoje mlčanie musí mať dôvod a hlavne, že sa predsa len ozve.Nicholas Charles Sparks je americký spisovateľ, autor mnohých celosvetovo úspešných románov, desať z nich bolo použitých ako predlohy k úspešným filmom. Na pulty literárnych obchodov pribudol román Zápisník jednej lásky, dojímavo nežný príbeh o trvalej sile lásky. Noah Calhoun rozpráva príbeh lásky svojej ťažko chorej manželke, ktorá stráca pamäť. Číta ho z denníka, ktorý si viedol v čase ich mladosti. Osud im spočiatku neprial, no napokon spolu prežili dlhé a šťastné roky.