Prehľad o novinkách na slovenskom knižnom trhu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) – Nové tituly žánrov spoločenského románu, trileru, romance či poviedok pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.Kým je čas je názov novinky z pera Alice Eštokovej. Šarmantná Rebeka žije bežný život magistry v lekárni. Zdá sa, že jej vnútornú rovnováhu nič nenaruší. Manžel ju miluje, majú krásne, zdravé deti a aj práca ju baví. Jedného dňa jej však najlepšia priateľka nasadí chrobáka do hlavy – presviedča Rebeku o Braňovej nevere. Mladú ženu umárajú podozrenia napriek tomu, že svojmu mužovi verí. Život im prinesie ďalšie trápenie, na aké by ľudia na Slovensku ani nepomysleli. Čitateľ dostane odpoveď na otázku, či pretrvá Rebekin a Braňov harmonický vzťah aj napriek dramatickému zvratu a obrovskému psychickému vypätiu.Denisa Fulmeková prichádza s novinkou Doktor Mráz. Píše sa rok 1939 a právnik Albert Mráz nájde v prorežimnom Gardistovi článok, v ktorom je hlavnou postavou on sám. Anonymný autor píše o prekrstenom židovskom advokátovi, ktorý si zmenil meno na Mráz, aby mohol naďalej bohatnúť na úkor Slovákov. Mráz okamžite pochopí, že toto bude pravdepodobne len začiatok poľovačky na jeho rodinu. Začína sa boj o prežitie, rovnaký ako viedli desaťtisíce rodín s podobným osudom počas trvania vojnového Slovenského štátu.Hradba západu je novinka z pera domáceho autora Juraja Červenáka. Kapitán Báthory bojuje proti hordám osmanských bojovníkov. Tí prekročili Dunaj a obkľúčili pevnosť Újvár - Nové Zámky, ktorú v kresťanskom svete nazývajú Hradba západu. A ak padne, bude ohrozená celá ríša. Obrancovia sú odhodlaní bojovať do posledného dychu, no čelia mnohonásobnej presile. Báthory sa ale viac než o pevnosť obáva o osud svojho syna Michala, priateľa Voronina a milovanej Juliany. Tí sa stratili kdesi v kraji zachvátenom nepriateľským drancovaním.Spisovateľka Jana Pronská vo svojom najnovšom románe Jorga ponúka dlho očakávané pokračovanie bestselleru Kliatba, ktorý nedávno vyšiel už v treťom vydaní. Zdá sa, že kliatba nešťastnej matky bola po stáročiach prelomená, preliata krv oslobodila Markusa Berzeviča i jeho strážkyňu. Jorga teda môže slobodne odísť a žiť svoj život. Zo všetkého najväčšmi túži po láske, akú vídala u svojho pána a jeho ženy Vereny. Jediná osudná chyba jej však nielen vezme moc a spomienky, ale aj vzkriesi čarodejnicu, ktorá žiada, aby ju nasledovala.Červenovláska je názov najnovšieho románu tureckého spisovateľa Orhama Pamuka. Na pustej plošine za malým mestečkom kope majster studniar so svojím učňom studňu. Vodu sa im nedarí nájsť, zato medzi mužmi vznikne otcovsko-synovský vzťah, aký ani jeden z nich predtým nepoznal. Lenže v neďalekom mestečku, v ktorom trávia večery, chlapec objaví niečo, čomu nevie odolať – krásnu červenovlasú ženu, herečku kočovného divadla. Mládenec nemá pokoja a pri kopaní studne spôsobí nešťastie, ktoré poznačí celý jeho život.Švédsky spisovateľ Fredrik Backman je autorom príbehu My verzus Vy. Medveďovcami otriasla tragická udalosť a od tých čias tu má každý maslo na hlave. Lebo niekedy aj čestní ľudia robia hrozné veci v dobrej viere, že si iba chránia svojich najmilších. V nasledujúcich mesiacoch sa najlepšie kamarátky Maya a Ana pokúšajú uniknúť z reality, čo ich obklopuje. Lenže nič sa nedarí, ako dúfali. Rivalita medzi Medveďovcami a susednou Zubrovkou sa mení na šialený boj o peniaze, moc a prežitie. Vrcholí na hokejovom zápase medzi miestnymi tímami. Zároveň vypláva na povrch najväčšie tajomstvo jedného mladého hráča a spoločnosť je opäť donútená zaujať stanovisko.