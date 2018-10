Prehľad: Od roku 1992 zahynulo vyše 1322 novinárov

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Európske prípady z roku 2017







- 19. apríla – Ruský novinár Nikolaj Andrušenko zomrel v nemocnici po niekoľkých dňoch v kóme, do ktorej sa dostal následkom bitky. Andrušenko sa zaoberal prípadmi korupcie a policajnej brutality.







- 24. mája - V Minusinsku na Sibíri bol zavraždený 42-ročný Dmitrij Popkov, šéfredaktor a zakladateľ nezávislých miestnych novín Ton-M. Minusinsk sa nachádza Krasnojarskom regióne. Popkov sa venoval investigatívnej žurnalistike.







- 21. augusta - Neďaleko dánskeho hlavného mesta Kodaň vylovili potápači z mora mŕtvolu ženy. Neskôr sa potvrdilo, že išlo o nezvestnú švédsku novinárku Kim Wallovú, po ktorej pátrali v súvislosti s potopením ponorky vynálezcu Petra Madsena. Na tele 30-ročnej žurnalistky sa našlo pätnásť bodných rán. Madsena odsúdili tento rok na doživotie.







- 16. októbra - Popredná maltská blogerka a novinárka Daphne Caruanová Galiziová, ktorá obviňovala tamojšiu vládu z korupcie, zahynula pri explózii jej automobilu. Došlo k nej v meste Bidnija, kde 53-ročná novinárka žila so svojím manželom a synom.







Európske prípady z roku 2018







- 25. februára - Polícia o 22.30 h našla v rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta mŕtve telá 27-ročného muža a ženy. Išlo o novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Obaja podľahli strelným zraneniam. Ako oznámil vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar, čas smrti sa predpokladal od štvrtka 22. 2. do nedele 25. 2. Experti nakoniec stanovili smrť dvojice na 21. februára. Podozrivých zo spáchania zločinu polícia zadržala 27. septembra.







- 7. októbra - V bulharskom meste Ruse bola v sobotu 6. októbra zavraždená novinárka Viktorija Marinovová, ktorá pracovala pre regionálnu televíziu TVN. Bulharský denník Dnevnik na svojej internetovej stránke uviedol, že nález tela 30-ročnej novinárky ohlásil v sobotu o 14.24 h na linke 112 neznámy volajúci. Motív vraždy a jej spojitosť s prácou novinárky sa vyšetrujú.







Zdroj: Výbor na ochranu novinárov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - V bulharskom meste Ruse bola v sobotu zavraždená novinárka Viktorija Marinovová. Zatiaľ nie je známe, či tento čin súvisí s jej prácou.Od roku 1992 podľa Výboru na ochranu novinárov zahynulo 1322 novinárov, z toho vyše 800 bolo zavraždených. V minulom roku sa stalo 46 a v tomto roku 43 vrážd žurnalistov, pri ktorých sa potvrdilo, že motívom bola ich práca.Najnebezpečnejšie krajiny sveta sú pre výkon novinárskeho povolania Irak, kde zahynulo od roku 1992 až 186 novinárov, v Sýrii ich za tento čas bolo 123. V Rusku ich zomrelo 58, čo je najviac v Európe.Vo Francúzsku zahynulo 12 ľudí, z toho deväť novinárov, 7. januára 2015 pri útoku na parížsku redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo.TASR prináša prehľad prípadov, ktoré sa udiali v posledných dvoch rokoch na území Európy.