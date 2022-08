Prehľad zmien cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy od 5. septembra 2022 v kocke

Diaľkovú vnútroštátnu, medzištátnu, ale aj regionálnu vlakovú dopravu čaká niekoľko zmien



Z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie uzla Žilina a výluky Čadca – Čadca št. hr. dôjde od 5. 9. a 6. 9. 2022 k zmene časových polôh pri troch diaľkových medzištátnych vlakoch



K zmene časových polôh pri niektorých vlakových spojeniach dôjde aj v Žilinskom, Banskobystrickom a Nitrianskom samosprávnom kraji



DIAĽKOVÁ DOPRAVA

Zmena čísla vlaku a cieľovej stanice:

Z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie uzla Žilina a výluky Čadca – Čadca št. hr. a s tým súvisiacimi kapacitnými obmedzeniami dochádza k nasledovným zmenám:



Vlak Ex 140 OSTRAVAN (Žilina 14:27 – Praha hl. n. 19:52) bude v období od 5. 9. do 24. 10. 2022 vedený v skoršej časovej polohe o 7 minút. Zo Žiliny bude odchádzať o 14:20. V úseku Čadca – Návsí bude vlak nahradený Náhradnou autobusovou dopravou (NAD),



Vlak Ex 141 OSTRAVAN (Praha hl. n. 8:02 – Žilina 13:33) bude v období od 5. 9. do 24. 10. 2022 v úseku Návsí – Čadca nahradený NAD,



Vlak Ex 144 OSTRAVAN (Žilina 6:27 – Praha 11:52) bude v období od 6. 9. do 25. 10. 2022 vedený v skoršej časovej polohe o 7 minút. Zo Žiliny bude odchádzať o 6:20. V úseku Čadca – Návsí bude vlak nahradený NAD,



Vlak R 341 FATRAN (Ostrana-Svinov 6:50 – Žilina 8:33) bude v období od 6. 9. do 25. 10. 2022 v úseku Návsí - Čadca nahradený NAD,



Vlak R 342 FATRAN (Vrútky 14:49 – Ostrava-Svinov 17:09) bude v období od 5. 9. do 25. 10. 2022 vedený v úseku Vrútky – Žilina len v pracovné dni a v skoršej časovej polohe o 12 minút. Zo Žiliny bude odchádzať o 15:16. Počas víkendov vlak v úseku Vrútky – Žilina nebude vedený. V úseku Čadca – Návsí bude vlak nahradený NAD,



Vlak R 345 FATRAN (Ostrava-Svinov 14:50 – Vrútky 16:59) nebude v období od 5. 9. do 24.10. 2022 vedený v úseku Žilina – Vrútky. Cestujúci môžu v úseku Žilina – Vrútky využiť vlak R 609 TATRAN (Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 20:03). V úseku Návsí – Čadca bude vlak nahradený NAD,



Vlak R 346 FATRAN (Žilina 7:27 – Ostrava-Svinov 9:09) bude v období od 6. 9. do 25. 10. 2022 v úseku Čadca - Návsí nahradený NAD,



Zmena v službách:

Z dôvodu eliminácie meškaní dôjde k zmene polôh vlakov:



R 615 TATRAN ZEMPLÍN (Bratislava hl. st. 22:57 – Humenné 6:33) bude mať zmenenú trasu v úseku Košice – Michalovce: Košice – odchod o 5:01, Trebišov 5:45 - 5:50, Bánovce nad Ondavou 6:00 – 6:01, Michalovce 6:10 – 6:11, Strážske 6:22 – 6:23, Humenné – príchod o 6:33.



REX 1902 (Humenné 5:28 – Košice 6:59) bude mať zmenenú trasu v úseku Michalovce – Čeľovce: Humenné – odchod o 5:28, Brekov 5:33 – 5:34, Strážske 5:37 – 5:38, Michalovce 5:49 – 5:51, Bánovce nad Ondavou 6:00 – 6:01, Trebišov 6:11 – 6:12, Čeľovce 6:19 – 6:20, Košice predmestie 6:55 – 6:56, Košice – príchod o 6:59.



REGIONÁLNA A PRÍMESTSKÁ DOPRAVA

Žilinský samosprávny kraj:

Linka Čadca – Mosty u Jablunkova (CZ)

(trať 127)



v regionálnej železničnej doprave na úseku Čadca – Mosty u Jablunkova dochádza vo vedení vlakov z dôvodu výluky Čadca – Čadca št. hr. k nasledovným zmenám:



Vlaky Os 2907 (Mosty u Jablunkova 15:09 – Čadca 15:19), Os 2908 (Čadca 12:41 – Mosty u Jablunkova 12:54), Os 2909 (Mosty u Jablunkova 16:06 – Čadca 16:19) aOs 2910 (Čadca 15:41 – Mosty u Jablunkova 15:54) budú v období od 5. 9. do 24. 10. 2022 v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova nahradené NAD,



Vlaky Os 2902 (Čadca 5:41 – Mosty u Jablunkova 5:54), Os 2903 (Mosty u Jablunkova 7:06 – Čadca 7:19), Os 2905 (Mosty u Jablunkova 8:06 – Čadca 8:19) aOs 2906 (Čadca 7:41 – Mosty u Jablunkova 7:54) budú v období od 6. 9. do 25. 10. 2022 v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova nahradené NAD.



Linka Čadca – Zwardoň (PL)

(trať 129)



v regionálnej železničnej doprave na úseku Čadca – Zwardoň dochádza vo vedení vlakov z dôvodu výluky v stanici Zwardoň k nasledovným zmenám:



Všetky medzištátne vlaky ako sú Os 4470 (Žilina 4:46 – Zwardoň 6:23), Os 4471 (Zwardoň 3:52 – Žilina 5:06), Os 4472 (Liptovský Mikuláš 11:43 – Zwardoň 15:10), Os 4473 (Zwardoň 6:52 – Žilina 8:13), Os 4474 (Žilina 14:46 – Zwardoň 16:10), Os 4475 (Zwardoň 15:40 – Žilina 17:13), Os 4476 (Žilina 17:58 – Zwardoň 19:10), Os 4477 (Zwardoň 16:47 – Žilina 18:13), Os 4478 (Žilina 22:46 – Zwardoň 23:59), Os 4479 (Zwardoň 19:52 – Žilina 21:13), premávajúce na úseku Žilina – Čadca – Zwardoň a späť, budú mať v období od 5. 9. do 16. 9. 2022 skrátenú trasu len po zastávku Skalité-Serafínov bez zachádzania vlakov do stanice Zwardoň,

Vlak Os 4478 (Žilina 22:46 – Zwardoň 23:59) bude v úseku Skalité-Serafínov – Zwardoň odrieknutý už aj dňa septembra 2022,

Vlak Os 4471 (Zwardoň 03:52 – Žilina 05:06) bude v úseku Zwardoň – Skalité-Serafínov odrieknutý aj dňa septembra 2022.









Linka Žilina – Liptovský Mikuláš – Poprad

(trať 180)



v regionálnej železničnej doprave na úseku Žilina – Liptovský Mikuláš – Poprad dochádza vo vedení vlakov z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie uzla Žilina a výluke v úseku Lučivná ̶ Svit k nasledovným zmenám:



Os 7841 (Liptovský Mikuláš 4:08 – Poprad-Tatry 5:06) pôjde z Liptovského Mikuláša (4:01) po Kráľovu Lehotu (4:19) o 7 minút skôr. V úseku Kráľova Lehota – Poprad sa časová poloha nemení.

REX 1750 (Poprad-Tatry 4:15 – Žilina 6:44) pôjde z Popradu (4:13) po Štrbu (4:31) o 2 minúty skôr. V úseku Štrba – Žilina sa časová poloha nemení.

Os 3926 (Vrútky 15:58 – Čadca 17:25) pôjde z Vrútok (15:57) po Žilinu (16:24) o 1 minútu skôr. V úseku Žilina – Čadca sa časová poloha nemení.

Os 7857 (Žilina 16:24 – Poprad Tatry 19:30) pôjde zo Žiliny (16:24) po Vrútky (16:53) o 1 minútu skôr. V úseku Vrútky – Poprad sa časová poloha nemení.

Os 3400 (Liptovský Mikuláš 3:42 – Žilina 5:17) pôjde z Liptovského Mikuláša (3:40) po Ružomberok (4:01) o 2 minúty skôr. V úseku Ružomberok – Žilina sa časová poloha nemení.

Os 3440 (Liptovský Mikuláš 3:42 – Vrútky 4:46) pôjde z Liptovského Mikuláša (3:40) po Ružomberok (4:01) o 2 minúty skôr. V úseku Ružomberok – Vrútky sa časová poloha nemení.









Banskobystrický samosprávny kraj:

Traťový úsek Zvolen – Čata

(trať 153)

Traťový úsek Zvolen – Lučenec

(trať 160)

Nitriansky samosprávny kraj:

Traťový úsek Čata – Štúrovo

(trať 152)

Traťový úsek Zvolen – Čata

(trať 153)



Os 6068 (Šahy 19:19 – Čata 20:00) bude mať zo Šiah odchod o 19:11, teda o 8 minút skôr. Do Čaty bude mať príchod o 19:52.



Os 6069 (Čata 16:08 – Šahy 16:49) bude mať z Čaty odchod o 16:11, teda o 3 minúty neskôr. Do Šiah bude mať príchod o 16:52.



Os 6080 (Zvolen os. st. 17:30 – Šahy 19:15) bude mať zo Zvolena odchod o 17:15, teda o 15 minút skôr. Do Šiah bude mať príchod o 18:55.



31.8.2022 (Webnoviny.sk) -V pondelok 5. septembra 2022 vstúpi do platnosti pravidelná 3. zmena Cestovného poriadku 2021/2022. Pozrite si zmeny, ktoré sa udejú v železničnej doprave v rámci diaľkových vnútroštátnych a medzištátnych, ako aj regionálnych a prímestských vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK):Od 1.9.2022 dôjde k zmene čísla a cieľovej/východiskovej stanice pri vlakoch(Budapest-Nyugati pu 7:40 – Praha hl. n. 14:42) a(Praha hl. n. 12:56 – Budapest-Nyugati pu 20:20). Uvedené vlaky budú mať číslo EC 172 a EC 173 a východisková, respektíve cieľová stanica sa zmení zo stanicenaV pondelok budú vlaky z dôvodu výluk vedené len z a do hlavnej stanice v Prahe.Upozorňujeme našich zákazníkov, že z dôvodu zmeny obehu súprav vo vlaku(Vrútky 15:01 – Ostrava-Svinov 17:09)(Ostrava-Svinov 14:50 – Vrútky 16:59)nebude radený vozeňUzol Žilina prechádza najväčšou modernizáciou v novodobej histórii železníc, ktorú realizuje manažér infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Pre viac informácií preto, prosím, kontaktujte hovorkyňu ŽSR - hovorca@zsr.sk Od 5. 9. 2022 nebude vo vlakoch EC 1xx Košice – Budapešť radený vozeň vhodný na prepravu imobilných cestujúcich na vozíku.(Zvolen os. st. 17:30 – Šahy 19:15) bude mať zo Zvolena odchod o 17:15, teda o 15 minút skôr. Do Šiah bude mať príchod 18:55.(Zvolen os. st. 22:39 – Fiľakovo 00:04) bude mať zo Zvolena odchod o 22:32, teda o 7 minút skôr. Do Fiľakova bude mať príchod o 23:57.(Levice 19:14 – Štúrovo 20:27) bude mať z Čaty odchod o 20:00, teda o 3 minúty skôr. Do Štúrova bude mať príchod o 20:25.Informačný servis