Prehľadali byt bývalej ruskej novinárky, čelí obvineniu zo šírenia nepravdivých informácií o armáde

Putin je vrah

Protivojnový odkaz

10.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské úrady v stredu prehľadali byt bývalej ruskej televíznej novinárky, ktorá sa zviditeľnila krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, keď protivojnovým odkazom narušila hlavné večerné spravodajstvo ruskej štátnej televízie.Prostredníctvom sociálnych médií o tom informoval jej právny zástupca s tým, že proti nej zároveň spustili kriminálne vyšetrovanie v súvislosti s obvinením zo šírenia nepravdivých informácií o ruských ozbrojených silách. Marinu Ovsiannikovovú vyšetrujú na základe nového zákona, ktorý v Rusku zaviedli po 24. februári a trestá vyjadrenia proti armáde, uviedol Dmitrij Zachvatov. V prípade odsúdenia obvinenému hrozí až 15 rokov väzenia.Ako povedal Zachvatov nezávislej spravodajskej webstránke Meduza, obvinenie pravdepodobne súvisí s protestom, ktorý Ovsiannikovová uskutočnila minulý mesiac, keď držala plagát s nápisom: „ Putin je vrah. Jeho vojaci sú fašisti. Zomrelo 352 detí. Koľko detí ešte musí zomrieť, aby ste prestali?“Na platforme Telegram sa ďalej vyjadril, že po prehľadaní bytu ju pravdepodobne čaká vypočúvanie pred vyšetrovacou komisiou.Ovsiannikovová pracovala ako producentka v ruskom štátnom Prvom kanáli. Do pozornosti medzinárodných médií sa dostala spomenutým protestom, keď vošla do štúdia s transparentom s protivojnovým odkazom.Na obrazovke sa objavila, keď hovorila moderátorka, pričom mala v rukách transparent s anglickým nápisom „nie vojne“ a odkazom, aby ľudia neverili ruskej propagande. Následne ju obvinili z urážky ruskej armády a dostala pokutu 30-tisíc rubľov, čo bolo v tom čase zhruba 270 dolárov.Po tom, ako dala výpoveď, začala pôsobiť ako aktivistka, organizovať protivojnové protesty a verejne vystupovať proti konfliktu. V uplynulých týždňoch dostala ďalšie dve pokuty za urážku armády.Podľa organizácie Net Freedoms, ktorá sa venuje právnej pomoci v súvislosti so slobodou prejavu, zaznamenali do stredy 79 kriminálnych prípadov pre obvinenia zo šírenia falošných informácií o armáde a asi štyritisíc administratívnych prípadov v súvislosti s obvineniami z urážky ozbrojených síl.