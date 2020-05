Prehliadač Chrome začne blokovať reklamy, ktoré nadmerne zaťažujú mobily a ovplyvňujú spotrebu dát

Google zablokuje niektoré reklamy

Softvér na blokovanie reklám

Na webstránkach sa objavovalo priveľa reklám

16.5.2020 - Internetový prehliadač Chrome od spoločnosti Google začne blokovať reklamy, ktoré nadmerne zaťažujú batériu zariadení či majú veľký vplyv na spotrebu dát. Spoločnosť začne skúšať novú technológiu počas nasledujúcich mesiacov a do prehliadača ju plánuje začleniť v auguste.Blokovanie sa bude týkať reklám, ktoré spotrebujú viac ako štyri megabajty dát, alebo zaťažujú procesor na 60 sekúnd, respektíve na 15 sekúnd v 30-sekundových intervaloch.Na mieste zablokovanej reklamy sa tak objaví oznam "ad removed", teda "reklama odstránená".Inzerentov zrejme novinka nepoteší, no mnohí ľudia sa bránia voči reklame oveľa "agresívnejšie", ako to štandardne robia prehliadače. Na počítačoch i mobilných zariadeniach si čoraz viac používateľov inštaluje softvér na blokovanie reklám.Google spustil webstránku, kde si inzerenti môžu vyskúšať, či ich reklamu prehliadač bude zobrazovať alebo ju zablokuje.Prevažná časť zisku gigantu závisí práve od online reklamy, preto Google v roku 2016 vyhlásil, že Chrome reklamy blokovať nebude.To sa však o dva roky neskôr zmenilo, keď začali s blokovaním reklám na webstránkach, kde sa ich podľa firmy objavovalo až priveľa. Google je tiež členom projektu Koalícia za lepšie reklamy.