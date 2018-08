Prehliadka u stomatológa vie do budúcna ušetriť desiatky eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. augusta (TASR) – Ak chcú poistenci v roku 2019 ušetriť peniaze, musia absolvovať počas tohto kalendárneho roka preventívnu prehliadku u stomatológa. Pripomínajú to zdravotné poisťovne.povedal PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.To, či poistenec absolvuje preventívnu prehliadku alebo nie, je jeho rozhodnutie.zdôraznil Štepianský.Medzi výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, teda štandard, patria výkony prvej pomoci pri bolestiach zubov, zubné výplne zo štandardných materiálov, odstránenie kazu, RTG vyšetrenie, extrakcie a resekcie zubov.priblížila pre TASR hovorkyňa štátnej poisťovne Viktória Vasilenková.VšZP čiastočne so spoluúčasťou uhrádza napríklad plomby z nadštandardného materiálu, zubné mostíky a korunky či výkony čeľustnej ortopédie. Vasilenková tiež vysvetlila, že výkony, ktoré sú hradené čiastočne so spoluúčasťou pacienta alebo nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, je lekár povinný uviesť v cenníku, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste v zdravotníckom zariadení – ambulancii. O spôsobe úhrady je lekár povinný poistenca informovať.Do budúcnosti štátna poisťovňa nevylučuje zvýšenie doterajších príspevkov na dentálnu hygienu.doplnila.Zdravotná poisťovňa Dôvera ponúka svojim poistencom nový benefit.uviedol Štepianský.Zdravotná poisťovna Union uviedla, že v prípade neabsolvovania zubnej preventívnej prehliadky v predchádzajúcom kalendárnom roku, si poistenec v aktuálnom kalendárnom roku uhradí navyše za trvalé výplne koruniek zubov od 8,24 eura do 24,72 eura.Jej poistenci majú možnosť využiť príspevok vo výške 100 eur na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu.doplnila pre TASR Elena Májeková z Union ZP.Zdravotné poisťovne zdôrazňujú, že lepšej kvalite chrupu prospieva správna výživa. Odborníci preto odporúčajú obmedziť sladené nápoje, konzumovať surovú zeleninu a ovocie.