Prehnaný tlak na rozvoj elektromobility ohrozuje pracovné miesta vo VW

Elektromobil Volkswagen e-Golf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wolfsburg 23. novembra (TASR) - Šéf podnikových odborov Volkswagenu (VW) Bernd Osterloh v súvislosti s čoraz prísnejšími emisnými limitmi varoval pred prehnanými cieľmi.Bez realistických cieľov je sociálne únosný prechod na elektrickú mobilitu nemožný, zdôraznil Osterloh.Zároveň vytkol politikeV podobnom duchu sa nedávno vyjadril aj šéf koncernu Herbert Diess, ktorý varoval pred príliš rýchlou zmenou, ktorá by v priebehu desiatich rokov viedla k zrušeniu štvrtiny pracovných miest vo VW.Po dlhých rokovaniach sa členské štáty EÚ v októbri zhodli na tom, že emisie CO2 nových vozidiel v roku 2030 musia klesnúť v priemere o 35 % v porovnaní s úrovňou z roka 2020. Nemecko s týmto plánom súhlasilo, hoci prekračoval vládne ciele. Berlín chcel zníženie len o 30 %, čo pôvodne navrhovala Európska komisia, a túto redukciu považoval za reálny aj automobilový priemysel. Niektoré krajiny požadovali zníženie až o 40 % alebo viac. Do roka 2025 má byť dosiahnutá redukcia aspoň o 15 %. Členské štáty, EK a Európsky parlament teraz hľadajú spoločnú pozíciu.Stanovené ciele je možné splniť len zvýšením predaja elektromobilov. Tým sa však znížia výrobné náklady, keďže elektrické autá sú menej komplexné, a zmizne tak časť práce. Navyše nebude potrebné produkovať tradičné spaľovacie motory a prevodovky, ktoré vyrábali niektoré továrne VW. Koncern nedávno oznámil, že elektromobily bude vyrábať nielen v Zwickau, ale aj v Hannoveri a Emdene. S odbormi sa vedenie dohodlo na zabezpečení pracovných miest do roka 2028, zamestnanosť bude priebežne klesať postupným odchodom ľudí do dôchodku.Osterloh zdôraznil, že moderné dieselové vozidlá sú konkurencieschopné aj pri znižovaní uhlíkovej bilancie.uviedol.Príliš prísne ciele kritizoval aj nemecký europoslanec Jens Gieseke, podľa ktorého prehnané sprísňovanie emisných limitov