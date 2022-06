Prehrať doma s Kazachstanom je pre mňa ponižujúce, povedal tréner Tarkovič a nepomohlo ani zranenie Škriniara

Iba dve slovenské strely na bránu

Almásiho gól rozhodca neuznal

7.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia podľahla Kazachstanu v Trnave 0:1 v pondelkovom druhom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov a skomplikovala si cestu za postupom do vyššej kategórie.Kazachovia sa dostali na čelo skupiny s plným počtom šiestich bodov, Slováci sú druhí s troma bodmi. Na Slovákov v júni čakajú ešte dve stretnutia v Lige národov, obe u súperov. V piatok 10. júna sa predstavia v Baku proti domácemu Azerbajdžanu a 13. júna je v Nur-Sultane na programe duel Kazachstan - Slovensko."Ťažko sa mi hodnotí takýto zápas, prehrať doma s Kazachstanom je pre mňa ponižujúce. Výkon bol lepší ako v piatok, stále však ďaleko od optima a stále sa trápime v útoku, neboli sme schopní otočiť skóre. Pri inkasovanom góle sme prepadli v situácii, na akú sme hráčov pripravovali. Isteže, v hre nám nepomohlo ani zranenie Škriniara, v tejto chvíli bezprostredne po zápase neviem povedať rozsah zranenia. Po prestávke nám zmeny v zostave pomohli, hru sme oživili, ale nedokázali sme skóre zvrátiť," zhodnotil duel hlavný tréner Štefan Tarkovič , citoval ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.Kapitán mužstva Milan Škriniar striedal v závere prvého polčasu, na ihrisku ho nahradil Martin Valjent . Slovenskí hráči zaznamenali 17 streleckých pokusov, ale iba dva na kazašskú bránku. O triumfe hostí rozhodol v 26. minúte Aslan Darabajev."Kazachovia nás neprekvapili, kým majú sily, držia organizáciu hry. Z môjho pohľadu sme my neboli dostatočne sebavedomí. Dôležité bude vstúpiť si do svedomia, zvíťaziť v Kazchstane vyšším rozdielom a vrátiť sa tak do hry o konečné prvenstvo v skupine. Je tesne po zápase, musíme si v realizačnom tíme rozobrať situáciu v hráčskom kádri a až potom uvidíme, ako budeme personálne postupovať," doplnil Tarkovič.V 77. minúte sa Slovákom podarilo skórovať, no presný zásah Ladislava Almásiho po odrazenej strele Juraja Kucku a prihrávke od Haraslína rozhodca po videoanalýze neuznal pre faul Kucku. "Na také situácie sa nemôžeme vyhovárať, musíme dať góly," uviedol po stretnutí stredopoliar Lukáš Haraslín vo vysielaní Sport 1.Slovenskí futbalisti sa zhodli, že nad súperom ako Kazachstan mali bezpodmienečne zvíťaziť. "Prehrali sme zápas, aký by sme nikdy nemali prehrať. Ťažko sa mi hľadajú slová na hodnotenie stretnutia, no takéto výkony v reprezentácii nesmieme podávať," uvedomuje si Haraslín, na ktorého nadviazal debutant v reprezentácii, obranca Juraj Chvátal: "Doma sme chceli získať tri body a to nevyšlo. Prehrali sme a to je pachuť zápasu. Dnes nám to, bohužiaľ, nepadlo. Myslím si, že aspoň bod sme si zaslúžili. Čakajú nás dve stretnutia u súperov a z nich chceme šesť bodov, tie musíme získať za každú cenu."