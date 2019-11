Prejazdnosť dvoch ulíc v bratislavskej Dúbravke má byť plynulejšia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. novembra (TASR) - V priebehu budúceho týždňa by mal zhotoviteľ rekonštrukcie Dúbravsko-karloveskej radiály ukončiť práce na križovatke M. Sch. Trnavského a Harmincovej aj s ľavým odbočením na Harmincovu ulicu v smere do mesta. Mestská časť Bratislava-Dúbravka o tom informuje na sociálnej sieti po stredajšom kontrolnom dni na stavbe." dodala ďalej samospráva. Opačným smerom, z mesta do Dúbravky, bude jeden jazdný pruh naďalej uzavretý z dôvodu budovania integrovanej zastávky Damborského. Na Harmincovej ulici sa takisto chystá osadenie dopravného značenia, ktoré by malo zlepšiť plynulosť premávky.Podľa ďalších informácií mestskej časti by uzávera prejazdu medzi Bagarovou a Hanulovou ulicou mala byť ukončená okolo 10. decembra.