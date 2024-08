Prekračujú sa červené čiary z čias studenej vojny. Fico počas osláv SNP prehovoril aj o hrozbe jadrového konfliktu (video+foto)

Mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím

Slovensko má právo žiadať mier

Reálna hrozba jadrového konfliktu

29.8.2024 (SITA.sk) - Mier je hodnota, pre ktorú stojí urobiť všetko. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ), ktorý vystúpil so svojím príhovorom na oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. Na úvod zablahoželal Slovensku k 80. výročiu SNP a vyslovil želanie, aby hrdinovia z roku 1944 zostali navždy v mysliach a srdciach Slovákov. Zdôraznil, že za slobodu zaplatili krvou.„Áno, je to už jeden dlhý ľudský vek, ktorý nás oddeľuje od SNP. A keďže sme smrteľné bytosti, je prirodzené, že počet priamych účastníkov sa každý rok zmenšuje. Uvedomme si aj to, že odchod priamych účastníkov SNP má zásadnú stopu aj na našu pamäť, pretože strácame pramene, priame zdroje, z ktorých môžeme čerpať," uviedol premiér a dodal, že u priamych účastníkov SNP môžeme nájsť istotu a základné informácie o tom, ako hrozná je vojna a aký dôležitý je mier.„Je to tá najvyššia hodnota, za ktorú stojí urobiť všetko, preto budem dookola opakovať všade kde budem chodiť, že mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím," vyhlásil predseda vlády.Fico súčasne pripomenul svoje vlastné slová spred niekoľkých rokov, ktoré vyslovil na oslavách SNP v Banskej Bystrici.„Vyslovil som želanie, či by sme nemohli spoločne oslavovať tak SNP, ako aj mier. Urobiť v Banskej Bystrici každoročne mierové slávnosti. Veď my sme predsa mierový národ. Ukážme celému svetu, že máme mier v srdci. Ukážme celému svetu, že mier chceme oslavovať v srdci Európy. Ukážme celému svetu, v čom bolo posolstvo SNP," povedal premiér a dodal, že hlavným posolstvom SNP bolo ukončiť vojnu a nastoliť mier.„Nedovoľme toto posolstvo SNP dostať do pozície, že bude zahltené nejakými prázdnymi slovami, floskulami, ktoré sa o SNP tak často objavujú. Uvedomme si, že to bolo povstanie, ktoré ukončilo éru malosti slovenského národa a pasivity," zdôraznil Fico a priblížil, že Slovensko má preto právo žiadať mier.„Máme právo povedať, že sme krajina, ktorá chce spolupracovať s každým, kto si predstavuje mierové spolunažívanie, s každým, kto si nás bude vážiť, a kto bude rešpektovať naše princípy a naše historické pravidlá," doplnil predseda vlády.Premiér ďalej pripomenul stretnutie amerického prezidenta Roosvelta so sovietskym lídrom Stalinom a britským premiérom Churchillom vo februári 1945 v Jalte.„Roosvelt povedal svojim partnerom, že musia nastoliť nový medzinárodný poriadok a urobiť všetko preto, aby nasledujúcich 50 rokov na celom svete bol mier. Áno, môžeme konštatovať, že niekoľko desaťročí po skončení druhej svetovej vojny, medzinárodné vzťahy fungovali v rámci určitého priestoru, ktorí títo veľmi múdri a schopní lídri nastavili," uviedol predseda vlády s tým, že dnes však už neplatia pravidlá, ktoré boli nastavené.„Medzinárodný poriadok sa zmenil na krutý súboj bez akýchkoľvek pravidiel. Prekračujú sa červené čiary, ktoré boli nastavené počas studenej vojny," dodal Fico s tým, že dnes je tu nebezpečenstvo a sme svedkami možnej globálnej konfrontácie a otvorene sa hovorí o hrozbe jadrového konfliktu. Premiér vyhlásil, že v tomto nie sú ani Európania bez viny.„Je to zaujímavé, ale my, Európania, máme zvláštnu vlastnosť. Vždy naberáme pocit, že máme právo rozhodovať za iných a o tom, čo je správne a čo je nesprávne, že máme právo hovoriť iným, ako si musia spravovať svoje veci, že toto nemôžu písať alebo hovoriť, a či niekto môže alebo nemôže hrať ďalej hokej alebo súperiť na olympijský hrách," upozornil premiér s tým, že toto je nebezpečné a ak má niekto suverénny a sebavedomý názor, tak je okamžite potlačený.„Pošlime z Banskej Bystrice mierový odkaz a poďakovanie nielen priamym slovenským účastníkov SNP, ale aj tých z iných krajín," vyhlásil premiér a vyjadril svoje potešenie, že sú na oslavách prítomní aj potomkovia účastníkov SNP aj zo zahraničia. Na záver predseda vlády pripomenul ich sľub, že vrátia oslavám SNP dôstojnosť a úctu. Ako zdôraznil, už sa nesmie opakovať, že sa vládni politici zamknú v Pamätníku SNP a neumožnia verejnosti zúčastniť sa takýchto osláv.„Nech žije SNP, nech žije hrdá suverénna a sebavedomá Slovenská republika," uzavrel Fico.