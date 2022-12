Prekvapivé výsledky prieskumu o januárovom referende. Až 70 percent mladých ľudí nevie, o čom bude

Najmenší prehľad u mladých do 24 rokov

14.12.2022 (Webnoviny.sk) - Až 70 percent mladých ľudí nevie, o čom januárové referendum bude. Približne polovica Slovákov zvažuje účasť na referende. Len 30 percent respondentov je o svojej účasti rozhodnutých. Agentúra NMS Market Research zrealizovala prieskum zameraný na referendum od 18. do 22. novembra na vzorkestarších ako 18 rokov.21. januára 2023 sa na Slovensku uskutoční referendum s jednou otázkou: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR ?“ Agentúra NMS Market Research sa pýtala respondentov, či vedia, čoho sa bude týkať referendum.60 percent opýtaných uviedlo, že vedia. Výrazne častejšie v skupine, ktorá sa v otázke referenda nevyzná, nájdeme mladšie vekové generácie od 18 do 44 rokov. „Mladá generácia do 24 rokov má najmenší prehľad. Až 70 percent mladšej generácie nevie, o čom bude januárové referendum,“ dopĺňa výsledok Denisa Lakatošová z NMS Market Research Slovakia.Vo vekovej kategórii od 25 do 34 a od 35 do 44 rokov je to 53 percent respondentov, ktorí nevedia, čoho sa bude referendum týkať. Nasleduje veková skupina 45- až 54-ročných, kde je to 38 percent a u 55- až 64-ročných je to 30 percent. Najväčší prehľad o blížiacom sa referende má najstaršia veková kategória 65 a viac rokov, kde len 18 percent opýtaných nevedelo odpovedať, čoho sa referendum bude týkať.Rozhodnutých prísť na referendum je podľa prieskumu 30 percent respondentov. Častejšie sú to muži a ľudia vo vekovej kategórii 65 a viac rokov.21 percent ľudí je skôr naklonených zúčastniť sa na referende. 18 percent respondentov odpovedalo, že sa na referende skôr nezúčastnia. Rovnako 18 percent opýtaných odpovedalo, že sa na referenda rozhodne nezúčastní a 13 percent nevedelo odpovedať.Takmer dve tretiny Slovákov súhlasia, aby mali v budúcnosti občania v referende alebo poslanci NR SR možnosť skrátiť volebné obdobie ktorejkoľvek vlády. Proti je 23 percent a 12 percent sa nevedelo vyjadriť.„S otázkou súhlasí aj tretina z tých, ktorí sa neplánujú zúčastniť na referende. Môžeme predpokladať, že títo ľudia vnímajú svoju účasť na referende aj s ohľadom na minulé referendá ako zbytočnú,“ uzavrela Denisa Lakatošová.