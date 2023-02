Prekvapte svoju polovičku na Valentína netradičným darčekom

Oslava lásky pri kávičke

Luxusná spodná bielizeň

Rozmaznávajte sa navzájom dokonalým parfumom

8.2.2023 (SITA.sk) -Príďte vyzdvihnúť svoju polovičku z práce skôr a zoberte ju na príjemné posedenie pri kávičke a koláčiku. Výnimočným miestom jev Auparku. Najprv si vychutnajte lahodnú kávu z vlastnej pražiarne, vyčistite si hlavu od pracovných povinností a pospomínajte na spoločné výnimočné chvíle. Následne si navzájom môžete darovať vytúženú knihu, na mieste si do nej napíšete zamilované venovanie a tento zážitok bude navždy zhmotnený. Máte pocit, že sa počas týchto chladných večerov doma nudíte a už vás nebaví dookola pozerať seriály? Skúste nahliadnuť do širokého sortimentu spoločenských hier pre dospelých, ktorými si môžete okoreniť aj váš milostný život. Ideálnym príkladom sú hry Nespútané laškovanie či Hriešna veža.Ak sa stretnete s partnerkou až doma, prekvapte ju sladkými. Zo širokej ponuky AHA si môžete vybrať čerstvé cookies rôznych chutí, cookie špeciality, makrónky, brownies či blondies. Dokonca máte k dispozícii aj možnosť vyskladať si combo box presne podľa vašich obľúbených chutí. Vo vyhľadávanom cookie shope vám niektoré maškrty vyzdobia aj nápisom podľa vášho želania a personalizovaný sladký darček je na svete!Páni, ak vaše partnerky milujú elegantnú spodnú bielizeň, ani takýto darček nie je krok vedľa. Práve darovaním spodnej bielizne prejavíte o ňu záujem, dodáte jej sebavedomie a darom odmeníte navyše aj seba. Nákupné centrum Aupark ponúka prevádzky s kvalitnou spodnou bielizňou, ako súkde si budete môcť okrem trendy kúskov spodnej bielizne vybrať aj z novej kolekcie inšpirovanej Valentínom. Nemusíte sa hanbiť zájsť aj do, či už spoločne s partnerkou, alebo sám. V Erotic City vás privíta vyškolená dámska obsluha, ktorá vám s radosťou pomôže s výberom naozaj sexy dámskej spodnej bielizne. A ak by ste chceli spestriť vašu intímnu párovú komunikáciu, okrem erotických pomôcok tam zakúpite aj masážne oleje, afrodiziaká či kozmetiku.Každá žena má rada okrem krásneho make-upu, šperkov či oblečenia aj kvalitnú a originálnu kozmetiku. Aupark disponuje mnohými svetovými kozmetickými značkami ako, kde si môžete vybrať medzi produktmi z dekoratívnej kozmetiky, starostlivosti o pleť, telo alebo vlasy, či parfumami. Ak sa neviete rozhodnúť a nepoznáte obľúbené produkty vašej partnerky alebo partnera, každú osobnosť podčiarkne jedinečný parfum.Či už zvolíte ako darček knihu, kozmetiku alebo čokoľvek iné, snažte sa byť trochu kreatívni, aby bolo vidieť, že ste si na výbere dali naozaj záležať. Oslava lásky v nákupnom centre Aupark bude prebiehať s výnimočnými zľavami, romantickou fotozónou a valentínskym prosecco barom vo foodcourte od 10. februára. Užite si tohtoročný Valentín oslavou lásky, doprajte si štýlové nákupy a vychutnajte si so svojimi blízkymi bohatú ponuku populárnej nákupnej destinácie hlavného mesta. Viac informácií nájdete na webe aupark-bratislava.sk