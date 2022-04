Prelom v last mile delivery: Doručovanie zásielok elektrododávkami je dostupnejšie vďaka lízingu na mieru

O spoločnosti LeasePlan

27.4.2022 (Webnoviny.sk) - Voltia, ktorá nedávno predstavila nové modely elektro dodávok na platforme Stellantis, odovzdala DPD prvé kusy do ich firemného fleetu. V spolupráci s LeasePlan Slovakia a Emil Frey Group Slovakia, importérom značiek patriacich spoločnosti Stellantis, pritom využila novinku na trhu operatívneho lízingu.Spoločnosť Voltia, európsky líder v oblasti mestských elektrických dodávok, oznamuje odovzdanie prvých kusov s objemom 11 m3 na platforme jednej z najväčších svetových automobiliek – Stellantis – spoločnosti DPD. Na ich financovanie sa po prvý krát v Európe využil špecializovaný lízingový produkt a novinka v produktovom portfóliu Voltia, ktorý vznikol v kooperácii s popredným poskytovateľom služieb operatívneho leasingu vozidiel, spoločnosťou LeasePlan. Ide o prvú takúto spoluprácu, do ktorej sa okrem Voltie zapojili aj líder operatívneho leasingu vozidiel LeasePlan a importér automobilov patriacich do rodiny Stellantis - Emil Frey Group.Zmenou atribútov tradičného lízingu a ich prispôsobením špecifikám elektrických dodávok Voltia vytvorila produkt operatívneho lízingu, ktorý je špeciálne určený pre tento typ vozidiel. Umožňuje tak výrazne znížiť mesačné splátky za plne elektrické dodávky na sumu, ktorá je nižšia alebo rovnaká ako lízing dieselovej verzie, čo v podmienkach Slovenska znamená "magickú" hranicu cca 500 eur. Cena za meter kubický priestoru je teraz nižšia ako 3 500 EUR. Voltia tak rozšírením svojho produktového portfólia o to výraznejšie prispieva dôležitému spoločnému cieľu – elektrifikovať a dekarbonizovať Európu."Elektrické dodávky od spoločnosti Voltia úspešne používame už niekoľko rokov a sme veľmi radi, že môžeme našu flotilu rozšíriť o ďalšie desiatky kusov a tým opäť posilniť naše postavenie ako fleetového elektromobilného pioniera na Slovensku. Naša flotila bude koncom roka pozostávať už z viac ako 100 kusov elektrododávok,” vysvetľuje, generálny riaditeľ DPD na Slovensku."Táto spolupráca medzi niekoľkými rôznymi partnermi je príkladom toho, ako sa dnes dá urýchliť a zjednodušiť prechod firiem na elektromobilitu. Presnejšie, pomôcť im konvertovať ich vozové parky za cenu dieselu. Platí, že modely Stellantis, ktoré sme predstavili na jeseň minulého roka, vyrábame v nových priestoroch v Nitre a v prípade potreby sme pripravení rozšíriť naše kapacity u zahraničných partnerov vo Francúzsku, Veľkej Británii alebo Nemecku," dopĺňa, zakladateľ spoločnosti Voltia.Platforma Stellantis eK0, ktorú si Voltia vybrala minulý rok, má obrovský potenciál. Okrem toho sa dokonale hodí na doručovanie v mestách. Spoločnosť tak reaguje na zvýšené požiadavky firiem v postpandemickom období, ale aj na stále sa predlžujúce dodacie lehoty nových vozidiel., generálny riaditeľ spoločnosti LeasePlan Slovakia, k tomu dodáva: "Verím, že tento typ spolupráce nielen zjednoduší prechod firiem na elektromobilitu, ale môže inšpirovať aj ďalšie subjekty k podobným partnerstvám."Dojazd 50 kWh batériovej verzie je 200 km, 75 kWh verzie až 280 km. Užitočné zaťaženie sa pohybuje od 800 do 1 000 kg. Celková úspora nákladov za 10 rokov na jednu dodávku je viac ako 24 000 eur. Záruka na batériu 8 rokov alebo 160 tisíc kilometrov. Cena bez dotácie začína na Slovensku na 35 950 eur (základné vozidlo plus prestavba, cena v jednotlivých krajinách sa môže líšiť podľa možnosti alebo nemožnosti dotácie na elektromobil). Výhodou je aj široká servisná sieť OEM., CEO spoločnosti Emil Frey Group na Slovensku, zástupca značiek skupiny Stellantis, uzatvára slovami: "Ako zástupca dovozcu značiek skupiny plne podporujem tento projekt a verím, že môže pomôcť elektrifikovať Európu. Pre slovenský automobilový priemysel je to vynikajúca príležitosť opäť sa ukázať svetu."Voltia má v súčasnosti klientov v 17 európskych krajinách. Okrem konverzií radí svojim zákazníkom aj s tým, ako prejsť na elektrický vozový park (analýza údajov, vhodné trasy, optimalizácia nabíjania, online školenia atď.) alebo ako vytvoriť funkčný ekosystém (autá, financie, ďalšie nástroje na prechod). Na efektívnu komunikáciu s vodičmi dokonca vyvinula vlastnú aplikáciu Voltia Buddy s užitočnými a praktickými radami.LeasePlan je svetovým lídrom operatívneho lízingu so správou približne 1,8 milióna vozidiel vo viac ako 30 krajinách. Pre svojich klientov zabezpečuje nákup, financovanie a údržbu nových vozidiel a zároveň pre nich poskytuje komplexné služby počas trvania leasingových zmlúv so štandardnou dĺžkou tri až štyri roky.Spoločnosť sa zaviazala prevziať vedúcu úlohu pri prechode na mobilitu s nulovými emisiami a stanovila si ambiciózny cieľ s dosiahnutím nulových emisií z celého vozového parku poskytovaného klientom do roku 2030. Poslaním LeasePlan je sledovať a vytvárať trendy, ktorými sa uberá udržateľná mobilita, aby sa naši zákazníci mohli sústrediť na rast svojho podnikania. Darí sa nám to aj vďaka viac ako 50-ročným skúsenostiam. Viac na www.leaseplan.sk Informačný servis