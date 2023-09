Prelomové vyšetrovanie sexuálnych útokov. TRUE CRIME Prezraď mi všetko

Prezraď mi všetko je výborný mix príbehu, true crime, memoárov a literatúry faktu. Osobný príbeh Eriky Krouse, ktorá v detstve tiež trpela, o jej bolesti, zážitkoch a ako sa s tým vyrovnať...a zároveň je to svedectvo utrpenia mnohých iných žien, ktoré sa stali obeťami sexuálnych zločinov. Príbeh o boji za spravodlivosť, o snahe zmeniť niečo v spoločnosti, hoci je to neraz boj s veternými mlynmi.

Kniha získala ocenenie Edgar Award 2023 za najlepšiu true crime knihu a dostala sa do výberu New York Time´s Choice.

True crime Prezraď mi všetko

Na jeseň roku 2002 Erika Krouse prijala nečakanú ponuku právnika Graysona, aby preňho pracovala ako súkromná vyšetrovateľka. Nemala s vyšetrovaním žiadne skúsenosti, no Greyson si všimol, že sa ľudia pred ňou otvárajú a rozprávajú aj o veciach, ktoré by iným nepovedali. Mala jednoducho tvár, ktorej ľudia dôverovali a po chvíli sa jej zverili s rôznymi vecami. Spočiatku má Erika pocit, že je to pre ňu ideálna práca – veď odjakživa chcela byť detektívkou, snívala o tejto práci. No čoskoro si uvedomí, že netuší, čo vlastne robí.

Grayson však verí jej schopnostiam a požiada ju, aby sa pustila do vyšetrovania nového prípadu – sexuálneho útoku na študentku, ktorú na večierku napadli hráči amerického futbalu.

Ležala v posteli a spala, keď skupina hráčov vošla do spálne a zamkla za sebou dvere. Prebrala sa, keď z nej dvaja nahí muži strhávali šaty. Skupina šiestich až ôsmich veľkých mužov ju obkľúčila. Bola veľká tma a ona nič nevidela. Keď sa obrátila, niekto jej strčil penis do úst so slovami: „Som nováčik, vyfajči mi ho.“

Ďalší si na ňu sadol a násilím jej vnikol do vagíny.

Erika vie, že by mala odmietnuť – vzhľadom na jej minulosť plnú sexuálneho násilia je to pre ňu príliš osobné. Áno, aj ju kedysi zneužíval nazvime ho pán X. Dodnes si nesie traumu a bolesť.

Napriek tomu prácu prijme, povzbudená Graysonovým presvedčením, že ako právnik dokáže presadiť významné zmeny. A možno to dokáže aj ona.

Sledujeme ich vyšetrovanie, pátranie a rozhovory s ľuďmi. Vyhľadávanie svedkov a odhaľovanie kultúry sexuálneho násilia a obťažovania v univerzitnom futbalovom programe. Vyšetrovanie postupne prerastie do obrovského škandálu a prelomového občianskoprávneho sporu, ktorý môže viesť k zmene dôležitého zákona. Erika nemyslí na nič iné, práca ju úplne pohltí.

Keď však celý prípad aj jej vlastný život skončia v troskách, musí prísť na to, ako pomôcť Graysonovi vyhrať, a zároveň nestratiť samu seba...

Pozrite si video od autorky Eriky Krouse:

Prezraď mi všetko je príbeh ženy, ktorá bojuje s vlastnými démonmi, pretože v detstve ju sexuálne zneužívali a dnes sa snaží pomôcť iným ženám, ktoré sa dostali do podobnej pozície. Erika Krouse šikovne prepojila osobnú skúsenosť s profesionálnym vyšetrovaním, aby ukázala, aké dlhotrvajúce dôsledky môže mať jediné sexuálne napadnutie...

„Nedokážem ovplyvniť, ako vyzerá moja tvár, ale dokážem ovplyvniť, čo robím,“ tvrdí Erika Krouse. „V tejto práci som sa stala manipulátorkou, klamárkou, zlodejkou informácií, agorafobičkou, votrelkyňou, nespavou panikárkou, depresívnou osobou, vykorisťovateľkou, pomstiteľkou a takmer aj samovrahyňou. Stala som sa aj prvotriednou súkromnou detektívkou. Našla som nezvestných ľudí, odhalila rôzne fakty a prispela k celonárodným systémovým zmenám, ktoré majú za cieľ chrániť ženy pred hrozným násilím. Nedokázala som zosúladiť tieto dve skutočnosti – dobro, ktoré som vykonala, s osobou, ktorou som sa pritom stával.“

Milan Buno, knižný publicista