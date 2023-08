Prelomový národný projekt ukončil fázu pilotného overovania

Kvalifikácia bez ďalšieho vzdelávania

Analýza legislatívnych potrieb

V období od novembra 2022 do konca mája 2023 prebehla záverečná fáza výnimočného národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike z dielne Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pod profesionálnym vedením projektového manažérav spolupráci s dodávateľom – spoločnosťou Asseco Central Europe.V rámci pilotného overovania kvalifikácií využilo vyše 2500 záujemcov možnosť zapojiť sa do projektu a získať osvedčenie o profesijnej kvalifikácii bez potreby ďalšieho vzdelávania. Stačilo im k tomu preukázať svoje vedomosti a zručnosti, bez ohľadu na to, ako ich získali.Svet okolo nás sa hýbe míľovými krokmi. Pokrok môžeme vidieť vo všetkých oblastiach nášho každodenného života. Nie je preto prekvapením, že s novými technológiami, digitalizáciou a nástupom umelej inteligencie sa mení aj naše pracovné prostredie a charakter vykonávaných činností. Zručnosti, ktoré boli ešte nedávno nevyhnutné na vykonávanie niektorých zamestnaní dnes už nestačia, iné dokonca v plnej miere nahrádzajú stroje. Držať krok s dobou znamená neustále sa vzdelávať, rozširovať si svoje vedomosti a zručnosti a vďaka tomu pružnejšie reagovať na prebiehajúce zmeny.Okrem spomínaných zmien sa však dnešná doba vyznačuje aj svojou rýchlosťou. Málokto má dnes čas venovať sa popri práci a iných povinnostiach ďalšiemu štúdiu. Avšak učenie sa ale neprebieha len v škole. Často si to neuvedomujeme, ale takmer, alebo zlepšujeme tie, ktoré už máme. Niekedy je to v rámci zamestnania, inokedy vo voľnom čase pri našich koníčkoch, alebo dokonca pri prácach v domácnosti. Takto nadobudnuté vedomosti a zručnosti môžeme odteraz vďaka novovybudovanému systému overovania kvalifikácií využiť na rozšírenie svojej kvalifikácie alebo získanie novej kvalifikácie, tak ako to spravilopočas národného projektu.Záujemcovia, ktorí sa do projektu zapojili ocenili predovšetkým možnosť dať siVäčšina z nich dokonca získala osvedčenie o profesijnej kvalifikácií bez toho, aby boli priamo skúšaní komisiou. Stačilo im iba potvrdiť potrebné vedomosti a zručnosti pomocou rôznych dokumentov, dokladov a dôkazov, ktoré predložili na posúdenie skúšobnej komisii, a tá v súlade s nastavenými pravidlami mohla rozhodnúť o uznaní kvalifikácie. Práve takéto inovatívne posúdenie tzv.je veľkou pridanou hodnotou systému overovania kvalifikácií a môže byť lákadlom aj pre ďalších záujemcov.Na to aby systém overovania kvalifikácií úspešne fungoval aj po ukončení národného projektu, je ešte potrebné pripraviť, ktoré prinesú širšie možnosti uznávania získaných osvedčení. V aktuálnom nastavení je plne v kompetencii zamestnávateľa rozhodnúť o tom, či bude pri uchádzačovi o zamestnanie akceptovať osvedčenie získané overením kvalifikácie. Takéto osvedčenie ale stále nestačí ak si chce niekto otvoriť živnosť, alebo preukázať sa získanou kvalifikáciou vo vzťahu k regulovaným povolaniam. Ambíciou ľudí stojacich za myšlienkou systému overovaniu kvalifikácií je, aby sa takéto osvedčenia vyrovnali iným formálnym dokladom preukazujúcim kvalifikáciu.Ako uviedla, riaditeľka divízie Public Consulting spoločnosti Asseco Central Europe, za týmto účelom bola zriadená pracovná skupina, ktorej cieľom bolo analyzovať súčasný stav a pripraviť legislatívny rámec návrhu zmien, ktoré povedú k plnohodnotnému uznaniu osvedčenia o profesijnej kvalifikácii., ktorí sa na tejto odbornej aktivite zúčastnili, sú súčasťou záverečnej správy projektu. Dúfajme, že navrhované zmeny otvoria ďalšiu odbornú diskusiu a postupne sa podarí zakomponovať ich do príslušných právnych noriem, predovšetkým do zákona o celoživotnom vzdelávaní a živnostenského zákona, čím by sa jednak zlepšili podmienky pre ľudí hľadajúcich prácu a zároveň by to zvýšilo kvalitu na trhu práce.