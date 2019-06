Premávka električiek po Karloveskej radiále je dočasne prerušená

Ilustračné foto. Foto: TASR Miroslav Košírer Foto: TASR Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) – Po Karloveskej radiále v Bratislave momentálne nepremáva električková linka X6. Dôvodom je vykoľajenie električky v dočasnom obratisku pri Molecovej ulici. Po jej trase premáva náhradná autobusová doprava.uviedla pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Wolfová. Nehoda sa zaobišla bez zranení, v čase vykoľajenia neboli v električke cestujúci.Linka X6 premáva okružnou trasou Chatam Sófer, Most SNP, Šafárikovo námestie, Námestie SNP, Kapucínska, Chatam Sófer. Náhradná autobusová doprava X5 je zabezpečená v úseku Pri kríži - Molecova, Most SNP, Šafárikovo námestie, Námestie SNP, Kapucínska, Chatam Sófer, Molecova a Pri kríži.V Bratislave sa v sobotu začala dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. V prvej fáze rekonštrukcie do konca septembra príde k výluke električiek od Molecovej ulice až po konečnú v Dúbravke. Výluka električiek v čase modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály bude riešená náhradnou autobusovou dopravou – linkou X5, a posilnením liniek 29, 83 a 84. Linka X5 bude v plnej miere zabezpečovať dopravu cestujúcich zo zastávky Molecova – dočasnej konečnej zastávky električiek, ďalej do Karlovej Vsi a Dúbravky.