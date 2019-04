Premávka v Bratislave a na príjazdových komunikáciách je spomalená

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 26. apríla (TASR) – So zdržaním desať až 20 minút musia v piatok ráno počítať vodiči na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.Do 20 minút sa vodiči zdržia na ulici Svornosti, na Popradskej v smere do mesta a v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy. Zdržanie do 15 minút vodiči hlásia v Moste pri Bratislave v smere do hlavného mesta, ale aj v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy.S približne desaťminútovými kolónami je potrebné podľa Stella centra počítať na viacerých úsekoch. Napríklad na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, na Račianskej v smere do mesta, na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom v smere od Senca.Podľa Zelenej vlny RTVS sa v piatok v ranných hodinách stala dopravná nehoda na Bajkalskej pri jednom z obchodných centier v smere do centra. Zrazili sa tu tri autá, blokovaný je jeden stredný pruh.